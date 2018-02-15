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Odalarda köklü değişim şart!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalarda seçim maratonuna sayılı günler kalırken odalar yüzünden mağdur olan vatandaşlar Akit aracılığıyla önemli uyarılarda bulundular.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:01
Odalarda köklü değişim şart!

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından defalarca cezalandırılan, TMMOB’a karşı açtığı davaların çoğunu kazanmış olan Silivri Mimarlar Odası Eski temsilcisi Mimar Ertaç Öner, odalarda köklü değişimin şart olduğunu belirterek, "Millet bu odalardaki gruplardan bıktığı için seçimlere katılmıyor. Dolayısıyla da yüzde 20-30 katılım olur, yine aynı gruplar seçimi kazanır" dedi.

Elektik Mühendisi Hüseyin Zeybek ise, "18 yıldır odaya kayıtlıyım. Aşağı yukarı son 4-5 yıl hariç önceki yıllarda odaların yönetiminin değiştirilmesi noktasında kendi çapımda gayret sarf ettim. Ama başarılı olamadık. Başarılı olamamış olmamızın nedeni sağduyulu insanların ilgisizlikleri, bir tarafta bazı odaklar vaktiyle suyun başını tutmuşlar ve barajı da kurmuşlar" şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:01
  1. TMMOB
  2. Silivri Mimarlar Odası Eski temsilcisi Mimar Ertaç Öner
  3. Hüseyin Zeybek

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