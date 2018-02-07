Odalara neşter! Üye olma zorunluluğu kaldırılıyor
Hükümet, tüm meslek kuruluşlarını ilgilendiren ve meslek örgütlerinin isimlerindeki "Türk" ibarelerinin çıkarılmasıyla beraber, odalara üye olma zorunluğunu da kaldırıyor.07 Şubat 2018 Çarşamba 18:03
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Tabipleri Birliğine ilişkin, "Bir defa onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." açıklamalarının ardından söz konusu birliklerin isimleri gündeme geldi.
ÜYE OLMA ZORUNLULUĞU KALDIRILIYOR
Hükümetten meslek kuruluşlarına ilişkin yeni düzenleme geliyor. Avukatların baroya, doktorların Türk Tabipler Birliği'ne üye olma zorunluğu kaldırılıyor.
Bu kapsamda tüm meslek örgütlerine ilişkin çalışma başlatan hükümet, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği gibi kuruluşların da arasında bulunduğu tüm meslek örgütlerinin adları ve faaliyetleriyle ilgili düzenleme yapacak. Düzenlemelerle ilgili kanun değişiklikleri de gündeme alınacak. Planlanan çalışmalar çerçevesinde söz konusu kuruluşların isimlerindeki "Türk" ibarelerinin silinmesi de bulunuyor.
Öte yandan serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliğine üye olma şartları da ortadan kaldırılacak. Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek. Çalışmalarla, söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verilecek. Türkiye Barolar Birliğinin ismi ve faaliyetlerine yönelik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda, Türk Tabipleri Birliğinin de adı ve çalışmalarıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekiyor.
YORUM YAZ
Daha fazla yorum göster
yorgun12 dk önce Bu odaların haraca ında kurtarsın devlet bunlar bir iş yapmıyorlar vesselam 16 dk önce Evet devlet bu oda Mehmet BÜYÜKÇAKIR32 dk önce Tabipler birliği kendi başını yaktı as:D aS:daS hercai33 dk önce Doktorlar sevinmeli bu habere. Devlet dedigin boyle olur, mecburi odemelerden kurtarir. Mecburi uyelik, tam sahtekarlikti zaten, doktor ol ama uye olmadan meslegini icra etme, ne sacmalik dimi. Mehmet33 dk önce Bu ne kardesim ol diyor oluyor ...suçları varsa kişileri mahkemeler cezalandırır Türk kelimesinden niye rahatsız oluyorsunuz .Gerçi öğrenciler e kızıp andimizida kaldırmışlardı yersen ama millet yiyor.. Ergin46 dk önce Maasallah Allah bu ve bunun gibi hain kuruluslarla ilgili calusmalari acilen yapmalidir.Hukumeti cumhurbaskanimizi tebrik ediyoruz.Allah gucunuzu artirsin.Turkiye yi begenmeyenlerse terk etsin Mersinli49 dk önce Kesinlikle tüm odalara üyelik zorunluluğu kaldırılmalı. Ruhsat vb işlemleri ilgili bakanlıklarca yapılabilir. Alınan paraların nereye gittiği belli değil. Mühendis54 dk önce Bir mühendis olarak gerçekten bağlı bulunduğum odayı sevmem.ama vakıf mı bu istediğim odaya kayıt olayım.eeee keyfi uygulamaların önüne kim geçecek.pireye kızıp yorgan yakılması anlamsız.odalarmeslek birlikiğini,mesleki kaliteyi hiç bir şey yapmasa dahi tescil mecburiyetleri sayesinde korur.siyasi konularda yorum yapmaları benimde hoşuma gitmiyor Ancak varlığını ortadan kaldırmak varlık sebeplerini bozmak bize bir şey kazandırmaz aksi takdirde kontrolsüz, kalitesiz , işler ciddi manada artar.demedi demeyin.ki birçok mühendislik firması sırf odalar istiyor diyo fatura kesip devlete ciddi vergiler verir.bu Bile devletin üzerinden yük alan birşeydir. cemaleddin54 dk önce Mimarlar odasinada bir el atilsin. Ayrica alternatif kurumlar olmali. Yeni tüüklere yönlendirilip siyasi aciklama,bildiri yayinlama acik-acik taraf olma haklari yasaklanmalidir. Osman soylu1 sa önce En iyisi bu istiyen üye olsun.