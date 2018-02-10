Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Odalara neşter milleti sevindirdi

Hükümetten meslek kuruluşlarına ilişkin yeni düzenleme geliyor.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:48
Odalara neşter milleti sevindirdi

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA Avukatların Baroya, doktorların TTB’ye üye olma zorunluğu kaldırılıyor. Bu kapsamda tüm meslek örgütlerine ilişkin çalışma başlatan hükümet, TBB, TTB gibi kuruluşların da arasında bulunduğu tüm meslek örgütlerinin adları ve faaliyetleriyle ilgili düzenleme yapacak. Düzenlemelerle ilgili kanun değişiklikleri de gündeme alınacak. Meslek kuruluşlarına ilişkin gelecek olan yeni düzenleme vatandaşları sevindirdi. Mimar ve Mühendisler Grubu Kütahya temsilciliği tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Hükümetin Meslek Odaları ile ilgili önemli değişiklikler üzerinde çalıştığını öğrenmek bizleri mutlu ettiği gibi, tüm meslektaşlarımız adına da ayrıca heyecanlandırdı. Umuyoruz ki; TTB ve Barolar Birliği isimleri üzerinden konuşulan meslek odaları ile ilgili düzenlemeler tüm mühendis ve mimarların çatı kuruluşu olan TMMOB’u da kapsayacak şekilde genişletilir. Zorunlu olarak üye olmak durumunda olan bizleri fazlasıyla rahatsız etmektedir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:48
  1. TTB

YORUM YAZ

  • Hasan aliHasan ali1 sa önce
    Çok geç bile kalındı, bu odalar ve sendikalar dahil hiçbirisi; mesleklerin ve bu meslekte çalışanların sorun ve haklarıyla ilgilenmiyorlar. Herbiri birer ideolojik yada siyasi örgütlerdir. Dikkat edin üyelerden farklı ideolojilerde insan çok azdır, oda mecburiyettendir. TTBterör örgütü destekçisidir. Bunu herkes adı gibi biliyor. Hicbir zaman doktorluk mesleginin problemlerini çözmek için ugraşmadı. Doktorlar, asistanlar baskıyla oralara üye yapıldı, ya da üye olmazsa işyeri ruhsatı verilmedi. Sanki bunlar Sağlık Bakanının yetkisini kullandılar. Her iktidar göz yumdu İnşallah Kapatılırda dr. Lar kurtulur bu beladan.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
  1. Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
  2. Fatih Terim'den flaş Cengiz Ünder..
  3. Aziz Yıldırım'dan bomba karar!
  4. Bakan: 3. Havalimanı bugün..
  5. ABD'de İsrail hareketliliği
  6. Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler..
  7. 36 yaşındaki ünlü futbolcu kansere..
  8. Sular durulmaya başladı! Kim'den..
  9. Akıllı telefonlarınız sizi böyle..
  10. Kritik maçlar öncesi...Beşiktaş'ta dev..
  11. Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında...
  12. "Kimse baskı altında değil, herkes..
  13. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen..
  14. 7 ülkeden 40 Osmanlı torunu geldi
  15. Beşiktaş bombayı patlattı! 1+1 yıllık..
  16. ABD hedef saptırmaya çalışıyor
  17. YPG'ye darbe vurulması İran'ı mutlu..
  18. Bahçeli böyle cevap verdi: Baraj yüzde..
  19. RTÜK'ün raporunda dikkat çeken..
  20. İsrail Şam'ı bombalamaya başladı
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü