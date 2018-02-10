Odalara neşter milleti sevindirdi

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA Avukatların Baroya, doktorların TTB’ye üye olma zorunluğu kaldırılıyor. Bu kapsamda tüm meslek örgütlerine ilişkin çalışma başlatan hükümet, TBB, TTB gibi kuruluşların da arasında bulunduğu tüm meslek örgütlerinin adları ve faaliyetleriyle ilgili düzenleme yapacak. Düzenlemelerle ilgili kanun değişiklikleri de gündeme alınacak. Meslek kuruluşlarına ilişkin gelecek olan yeni düzenleme vatandaşları sevindirdi. Mimar ve Mühendisler Grubu Kütahya temsilciliği tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Hükümetin Meslek Odaları ile ilgili önemli değişiklikler üzerinde çalıştığını öğrenmek bizleri mutlu ettiği gibi, tüm meslektaşlarımız adına da ayrıca heyecanlandırdı. Umuyoruz ki; TTB ve Barolar Birliği isimleri üzerinden konuşulan meslek odaları ile ilgili düzenlemeler tüm mühendis ve mimarların çatı kuruluşu olan TMMOB’u da kapsayacak şekilde genişletilir. Zorunlu olarak üye olmak durumunda olan bizleri fazlasıyla rahatsız etmektedir.”