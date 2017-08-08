ODA TV'nin Sinop'taki tetikçisinden FETÖ'cüler lehine medya algısı! Bakın neler zırvalıyor...

FETÖ'yü aklamak için her yolu deniyorlar. Fetullahçı Terör Örgütü ile yakın ilişkisi defalarca ortaya çıkarılan Oda tv 'nin Sinop serviscisi, Fetö şüphelilerinin iftiraya uğratıldığı ile ilgili haberler yaparak, adaleti yanıltmak ve yine adaleti kamuoyunda küçük düşürmeye çalışması, fetö haberi yapanlara karşı algı operasyonları başlatması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

FETÖ SANIKLARINI MASUM GÖSTERME, ADALETİ YANILTMAYA ÇALIŞMA!

Gerek kendi sitesinde, gerekse Oda Tv'ye servis ettiği haberlerle, Fetö sanıklarının masum olduğunu, iftira atıldığını ileri sürerek, adaleti itibarsızlaştırmaya, adaleti yanıltmaya, fetö soruşturmalarını sulandırmaya çalışması, kamuoyunda; ' Fetö Sinop'ta Medya algısı' mı yapıyor? sorusunu akıllara getirdi.

Evinde 21 adet 1 Dolar çıkan,17 25 Aralık sonrasında Sinop'ta Fethullah Gülen'i öven şiirin okutulmasına izin veren, 17-25 Aralık süreci sonrasında da Bank Asyayı aktif olarak kullanan, yine bu süreç sonrasında Fetö örgütüne ait özel Huriye Boydak Kolejinde çocuğunu okutmaya devam ettiği tespit edilen eski İl Müftüsünü masum göstermeye çalışan o haberi

HERKESİ FETÖCÜLÜKLE SUÇLAYARAK GERÇEK FETÖCÜLERİ GİZLEME TAKTİĞİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fetö terör örgütünün medya gücünü kullanarak, herkesi fetöcü olmakla suçlayıp, gerçek fetöcüleri gizleme, unutturma taktiği herkes tarafından biliniyor. Sinop'ta da oda tv serviscisi aynı taktiği kullanarak gerçek fetöcüleri gizleyip, her önüne geleni ve fetö ile ilgili haber yapanları, fetö aleyhinde tanıklık yapanları fetöcülükle suçluyor.

HER HABERİ ÇALIP YAYINLAYAN, FETÖ SANIKLARININ HABERİNİ YAYINLAMIYOR!

Yapmış olduğu medya algısı operasyonları bir tarafa, haber ajanslarının, gazetelerin ve diğer internet sitelerinin yapmış olduğu bütün haberleri çalarak, yayın yapan Oda TV Sinop serviscisi Devletin fetö şüphelisi olarak gördüğü eski İl Müftüsü Mustafa Erkan ve eski Sinop Üniversitesi Rektörü Recep Bircan gibi kişilerin gün yüzüne çıkan iddianamelerini haber olarak yayınlamıyor.



FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN İDDİANAMESİNİ YAYINLAYAN GAZETECİ DENİZ ÖZEN'E KARŞI HEMEN ATAĞA GEÇTİ!

DENİZ ÖZEN FETÖCÜLERİN İDDİANAMESİNİ YAYINLADI, SESİ ODA TV ELEMANINDAN ÇIKTI!

Öte yandan gazeteci Deniz Özen'in eski Rektör Recep Bircan ve eski Müftü Mustafa Erkan için hazırlanan iddianamaleri kamuoyu ile paylaştıktan sonra, Oda tv Sinop serviscisi hemen Deniz Özen'e karşı algı operasyonu başlatmış ve yalan haberler yaparak gerçek fetö haberlerinin açıkça üstünü örtmeye çalışmıştı.

FETÖ İLE MÜCADELE EDENLERİ İTİBARSIZLAŞTIRMA OPERASYONU!

Yaptığı haberler ve yayımladığı iddianameler ile aleni bir şekilde fetö mücadelesini ortaya koyan gazeteci Deniz Özen'e karşı karalama kampanyası başlatan Oda TV Sinop serviscisi, bununla da yetinmeyip, sokakta yaptığı dedikodularla, Deniz Özen'in yanında olanları da gizliden tehtit ediyor. Bunun nedeni ise, Deniz Özen'e karşı yapmış olduğu mesnetsiz algı operasyonlarını haklı çıkartmak.

ODA TV İLE ÇALIŞIYOR, FETÖ İLE MÜCADELE DİYOR!

Hemen hemen her fırsatta Adalet tarafından fetö şüphelisi olarak görülenlerin suçsuz olduğunu, iftira atıldığını kamuoyuna dayatan oda tv Sinop serviscisi , duruşu ve görüşü aleni bir şekilde belli olan Oda Tv ile ortak hareket ediyor, ancak bir taraftan da Fetö ile mücadele ettiğini söylemesi ile kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Kaynak: Ajans Sinop