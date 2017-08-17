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Oda Tv'den skandal subliminal mesaj: 'İdamlık Erdoğan'

Ahmet Nesin'in 2012 yılında yayınlanan "Erdoğan idam yasası ile ilgili neyi amaçlıyor" yazısının linkinde Oda Tv'nin verdiği skandal'subliminal mesajı' dikkat çekti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 19:34
Oda Tv'den skandal subliminal mesaj: 'İdamlık Erdoğan'

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR - 2012'de Ahmet Nesin'in "Erdoğan idam yasası ile ilgili neyi amaçlıyor" yazısına verilen link, Oda Tv'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan kinini gözler önüne serdi.

Ahmet Nesin'in idam konulu yazısına girildiğinde Oda tv'nin verdiği skandal linkte, başlıktan çok farklı şekilde "İdamlık Erdoğan" ifadesinin yazılması dikkat çekti.

Google'de aratıldığında çıkan sonuç:

TÜRK SOLU DERGİSİ DE BÖYLE NEFRET KUSMUŞTU

Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den tutuklanan Türk Solu dergisinin Erdoğan'a "Asılacak adamsın ulan" tehdidini hatırlattı.

 

Türk Solu Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Fırat'ın FETÖ'cülerle samimi fotoğrafları

 

Kaynak: Yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 19:34
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Oda Tv
  • CaglarCaglar54 dk önce
    Idam yasasini cikaramiyorsak eger güclü bir Türkiyeden bahsedemeyiz.
  • okanokan1 sa önce
    hele bi idam gelsin. o zaman görcem ben sizi. böyle konuşabilecek misiniz... vatan hainleri...
  • ahmet ahmet 1 sa önce
    Dünyada ne kadar kuduz varsa Erdoğan'ın paçası ısırır.
  • hercaihercai1 sa önce
    Kapatin gitsin bu yahudi medyasini! Eksi sozluk ile beraber! Dunyanin baska ulkesinde boyle rezil medya olmaz!
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