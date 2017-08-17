Oda Tv'den skandal subliminal mesaj: 'İdamlık Erdoğan'

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR - 2012'de Ahmet Nesin'in "Erdoğan idam yasası ile ilgili neyi amaçlıyor" yazısına verilen link, Oda Tv'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan kinini gözler önüne serdi.

Ahmet Nesin'in idam konulu yazısına girildiğinde Oda tv'nin verdiği skandal linkte, başlıktan çok farklı şekilde "İdamlık Erdoğan" ifadesinin yazılması dikkat çekti.

Google'de aratıldığında çıkan sonuç:

TÜRK SOLU DERGİSİ DE BÖYLE NEFRET KUSMUŞTU

Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den tutuklanan Türk Solu dergisinin Erdoğan'a "Asılacak adamsın ulan" tehdidini hatırlattı.

Türk Solu Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Fırat'ın FETÖ'cülerle samimi fotoğrafları

Kaynak: Yeniakit.com.tr