Oda Tv çocukları eşcinselliğe özendiriyor

Geçtiğimiz haftalarda National Geographic, toplumsal cinsiyet özel Ocak sayısının kapağını yayınladı. Kapakta, “Kız olmanın en iyi yanı erkek gibi davranmamın gerekmemesi” diyen 9 yaşındaki trans "çocuk" Avery Jackson yer alıyor.



Kaos GL’de yer alan habere göre; National Geographic’in yazı işleri müdürü Susan Goldberg, en son editör notu bölümünde kapağa gelen tepkilerin “bu bir onur göstergesidir”den salt bir hiddete çeşitlilik gösterdiğini yazdı. Ayrıca konu hakkında sosyal medyadan gelen tweetlerin de bir tarafta Avery’nin hikayesini ilgi ve beğeniyle karşıladığı, diğer tarafta ise ‘National Geographic’in bu şekilde yozlaşmalarla genç kuşağın beynini yıkadığı’ şeklinde transfobik tepkiler olduğu görüldü.

LGBTİ örgütü Freedom For All USA “9 yaşındaki trans kız çocuğu Avery Jackson’ı kutluyoruz” derken, ODA TV isimli kirli sitenin bu sözleri haberleştirmesi ve henüz çocuk yaşta olan kızları ahlaksızlığa özendirmesi her kesimden tepki çekti.

Küçük yaştaki çocukların "cinsel istismara" tabi tutulmasını her fırsatta diline dolayan malum kesimin ODA TV'ye ne diyeceği ise merak konusu...