Oda terörü

Zorunlu olarak üye kaydı yaptırdıkları hekimleri bol sıfırlı aidatlarla adeta haraca bağlamış olan Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümünde skandal bir bildiri yayımladığı ortaya çıktı. TDB’nin yayımladığı bildiride adeta darbe tamtamlığı yapıldığı, FETÖ’cü katillerin sinsi bir şekilde anıldığı saptandı.

HAİN BİLDİRİ, HİN MESAJLAR

Türk Dişhekimleri Birliği resmi internet sitesi “tdb.org.tr”de yayımlanan bildiri “Türkiye birinci sınıf demokrasiyi hak ediyor” başlığını taşıyor. 15 Temmuz 2017 tarihli bildirinin, henüz ilk cümlesi hin bir mesaj yüklü. 249 vatan evladının şehit düştüğü, Ömer Halisdemir’in alnından vurduğu Semih Terzi gibi 36 darbecinin öldürüldüğü geceye ilişkin Dişhekimleri Birliği’nin mesajında şöyle deniliyor: “15 Temmuz olaylarının yıl dönümünde olay gecesi vefat eden vatandaşlarımızı anıyor, rahmet diliyoruz.” Anma mesajında şehit ifadesi kullanılmaması göze çarparken, darbe sürecinde hayatını kaybeden FETÖ’cü hainleri de kapsayan bir cümle kurulması dikkat çekiyor.

SANKİ ‘YURTTA SULH’ ODASI!

Sözde meslek odası TDB’nin skandal bildirisinde darbelere meşruiyet kazandırılıyor, yeni kalkışmaların olabilitesi üzerinden adeta hükümete ayar veriliyor. Dişhekimleri Birliği’nin bildirisinde, “Siyasetin temel görevi de demokratik yapının gelişimi ve sürekliliği için hukuk devletini korumaktır. Devlet hukuk normlarından uzaklaştıkça zaman kaçınılmaz olarak yeni siyaset dışı hareketlerin lehine işleyecektir.” ifadeleri yer alıyor. TDB’nin bildirisindeki bu ifadeler, “Yurtta Sulh Konseyi”nin darbe gecesi TSK’nın sitesinde yayımladıkları korsan bildiriyle büyük benzerlikler taşıyor. FETÖ’cülerin yayımladıkları darbe bildirisinde şu sözler yer almıştı: “Cumhurbaşkanı ve hükûmet yetkilileri tarafından temel hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır.” Darbe bildirisinde, darbeci Yurtta Sulh Konseyi’nin üstleneceği vazifeler arasında “Hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak” maddesi de yer almıştı.

HEKİMLERİN CEPLERİNİ KURUTARAK OLUŞAN KORKUNÇ BÜTÇE

FETÖ ağzıyla 15 Temmuz bildirisi yayımlayan TDB, diş hekimleri üzerinde legal bir mafya düzeni kurmuş vaziyette. Türkiye’de kamu ve özel sektörde görev yapan diş hekimlerinin kayıt olması zaruri olan TDB, 1985 yılında kanunla kuruldu. 37 yıldır diş hekimliği alanında devlet destekli TDB, sayısı 25 bini aşmış olan diş hekimlerini aidat adı altında haraca bağlamış durumda. Kayıt ücreti olarak tüm hekimlerden 165 TL alan TDB, özel sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinden 330 TL aidat alıyor. TDB, bu özel kuruluşun sahip veya ortağı olan diş hekimlerine de her ay 330 TL’lik aidat makbuzu çıkarıyor. TDB, devlete bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan diş hekimlerinin ise 165 TL’sini aidat kılıfıyla kesiyor. TDB, mesleğini icra etmeyen hekimlerden dahi ayda 165 TL toplayarak hazinesine katıyor. Dişhekimleri Birliği’nin kasasına sadece aidatlar sayesinde her yıl 62 milyon 500 bin TL giriyor.

ODA TERÖRÜNE KARŞI HÂLÂ ÖNLEM ALINMADI

Diğer meslek odaları gibi, diş hekimleri üzerinde harami saltanatı kuran TDB de herhangi bir engellemeye takılmaksızın faaliyetlerini rahatça devam ettiriyor.Gündemdeki her konuyla ilgili muhalefet partisi gibi açıklamalar yapan, muhalif yürüyüşlere katılan, terör örgütü PKK’nın kanlı eylemlerine suskun kalarak devletin PKK’ya yönelik operasyonlarını ‘katliam’ olarak niteleyebilecek kadar ileri giden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası gibi meslek kuruluşları hakkında yasal bir düzenleme yapılacağı Hükümet mercilerince açıklanmasına rağmen şu ana kadar hiçbir adım atılmış değil. Mecburi üyeliklerle bağlı oldukları meslek kuruluşları üyeleri ise kendi paralarıyla FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine payandalık yapan, CHP’nin arka bahçesi gibi hareket eden ‘militan oda’ların musluklarının kesileceği günü iple çekiyor...



