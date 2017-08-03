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Oda heyetinden başkana ziyaret

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) heyeti Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’i makamında ziyaret etti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:34
Oda heyetinden başkana ziyaret

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı Musa Sarı ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı İbrahim Güney, Başkan Mehmet Keleş’i makamında ziyaret ederek, oda çalışmaları konusunda görüştüler. DESOB ile odalara bağlı esnaf ve sanatkarların talep ve sorunlarının ele alındığı görüşmede Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz ile Meclis Üyesi Gönül Asuk da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:34
  1. Düzce
  2. Mehmet Keleş
  3. ESOB
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