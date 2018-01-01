Öcalan'ın manevi oğlu ABD'nin piyonu çıktı

Suriye'de DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bizzat ABD tarafından oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo önemli itiraflarda bulundu. Silo, 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yardımcısı terörist Hüseyin Kahraman'ın, ABD ile terör örgütü YPG arasındaki ilişkilerde köprü görevi gördüğünü anlattı. Suriye uyruklu terörist Kahraman hakkında Hakkâri ve Şırnak kırsalında 67 askeri şehit etmekten daimi arama kararı olduğu belirlendi.



Sabah'ın haberine göre: Suriye Demokratik Güçleri sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo'nun anlatımlarına göre, Kahraman kod adlı terörist Hüseyin Kahraman SDG içinde 2'nci adam... 27 yıldan beri PKK'nın dağ kadrosunda. Bu teröristin Suriye'ye geçiş yapmadan önce PKK'nın sözde Botan sahası diye adlandırdığı Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol ve Çırav Dağları ile Şırnak'taki Cudi, Gabar Dağları'nda saldırıları organize ettiği tespit edildi. Kahraman'ın ayrıca 2007 ve 2010 arasında Zap Kampı ve sözde Zagros saha sorumluluğu yaptığı da belirlendi.