Ocak’ta ihracat yüzde 15 artacak

Büyükekşi, AA’nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali’nden (aafinans.com) canlı yayınlanan Finans Masası’na konuk oldu.

HEDEF, HEDEFİ AŞMAK

Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, başlatılan operasyonda daha önce yayımladıkları bildiriyi anımsatarak, 80 milyonun duasının Mehmetçikle olduğunu söyledi.

“Herhalde yıl sonu yüzde 6 civarı bir büyüme gerçekleşecek. Türkiye, birçok şirketi yanılttı” açıklaması yapan Büyükekşi, Bu yıl 169 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Hedefimiz, (ihracatı) 170 milyar dolarların çok daha üzerine çıkarabilmek” bilgisini de verdi.

İŞSİZLİK 2018’DE TEK HANE

Büyükekşi, işsizlik ile ilgili olarak“İnşallah önümüzdeki günlerde bu rakam tek haneli bir rakam olacak. O yüzden artı 2 istihdamı çok önemsiyoruz. Tek haneli rakamları 2018’de başaracağımıza inanıyorum” dedi. Daha önce “500 Ar-Ge merkezi-500 tasarım merkezi açmayı” hedeflediklerini anımsatan Büyükekşi, Ar-Ge merkezi sayısının 500’ü geçtiğini, tasarım merkezi sayısının da bu rakamı kısa zamanda geçeceğini kaydetti.