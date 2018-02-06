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Ocak ayının zam şampiyonu salatalık

Tüketici fiyatları bazında ocakta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,11 ile salatalıkta oldu.

06 Şubat 2018 Salı 09:35
Ocak ayının zam şampiyonu salatalık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salatalığı, yüzde 25 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 23,17 ile otoban geçiş ücreti izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,44 ile taze fasulye, yüzde 18,81 ile mandalina, yüzde 15,3 ile patlıcan, yüzde 14,07 ile resmi evraklarla ilgili hizmetler, yüzde 13,35 ile magazinler ve dergiler, yüzde 11,14 ile nar, yüzde 10,51 ile dolmalık biber, yüzde 9,54 ile muz yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,41 ile karnabaharda gerçekleşti. Bunu yüzde 13,94 ile internet ücreti, yüzde 13,52 ile kadın ceketi, yüzde 12,06 ile kabak, yüzde 11,55 ile etek, yüzde 10,87 ile elbise, yüzde 10,19 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 10,05 ile kadın botu, yüzde 9,23 ile portakal ve erkek kazağı izledi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ocakta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,38, imalat sanayisi sektöründe yüzde 1,63 artarken, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,87, su sektöründe yüzde 1,15 düşüş gösterdi.

Ocakta, sanayideki dört sektörün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,38, imalat sanayisi sektöründe yüzde 1,63 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,87, su sektöründe ise yüzde 1,15 düşüş olarak gerçekleşti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:35
  1. Ocak
  2. zam şampiyonu
  3. salatalık
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