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Ocak ayında en çok Borsa İstanbul kar ettirdi

Ocak ayında aylık en yüksek reel getiri Borsa İstanbul Endeksi'nde oldu.

09 Şubat 2018 Cuma 10:49
Ocak ayında en çok Borsa İstanbul kar ettirdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.57 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.19 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;

- euro yüzde 0.18,
- devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0.83,
- külçe altın yüzde 2.23 reel getiri sağladı.

Buna karşılık;

- mevduat faizi yüzde 0.10,
- dolar yüzde 2.74 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde;

- euro yüzde 2.16,
- külçe altın yüzde 2.20
- DİBS yüzde 0.80
- Euro yüzde 0.15 reel getiri sağlarken,
- mevduat faizi yüzde 0.13,
- dolar yüzde 2.77, kaybettirdi.

Külçe altın altı aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde

- yüzde 6.24,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.0 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS;
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.77,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.09 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşirken, endeks Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28.60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30.68 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8.79 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:49
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