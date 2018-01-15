Ocak ayı için kaçırılmayacak fırsat
Renault’tan beklenen kampanya geldi.15 Ocak 2018 Pazartesi 09:10
Renault, ocak ayında müşterilerine binek ve hafif ticari modellerinde cazip ödeme seçenekleri sunuyor.
DEĞİŞİK MODELLERDE FIRSAT YAĞMURU
Clio HB, Clio Sport Tourer, Captur, Megane HB, Megane Sedan ve Kangoo modellerinde değişik fiyatlarla alternatif satış imkanları uygulamaya konuldu.
Master ve Trafic modellerinde de farklı ödeme koşullarının aktüelleştirildiği açıklanırken. araba alıcılarına yeni fırsatlar sunuldu.
Megane Sedan 83.100 TL
CLİO HB 64.800 TL
Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere, 2.000 TL’lik ek indirim sağlandığı öğrenilirken, Ocak ayında Clio HB’nin 64.800 TL fiyatla, Megane HB ise 83.100 TL fiyatla satılıyor.
Megane Sedan’ın 83.100 TL fiyatla, Kangoo’nun 72.650 TL fiyatla, Captur’un ise 91.850 TL fiyatla satıldığı yeni fırsatlar listesinde, Kadjar modeli 112.700 TL, Zoe 135.000 TL, Talisman ise 170.250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.