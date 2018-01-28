Obüslerin namlusunda dikkat çeken mesajlar

Bugün sabah saatlerinden itibaren Burseya Dağı'nı ateş altına alan Suriye'nin sıfır noktasında konuşlu fırtına obüsleri ve tankla yoğun ateş altına alındı ve bölgedeki mevziler ile hedefler yerle bir edidi. Terör örgütünün mevzilerini bombalayan obüslerinnamlularında yazan Sakarya, Conkbayırı, Gelibolu isimleri ise dikkat çekti.

Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasındaki yoğun çatışmaların ardından terör örgütünden alındı. Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı şiddetli çatışmaların ardından ele geçirildi. Burseya Dağı'nda terör örgütüne ait kule, mevzi ve hedefler, çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca bombalandı. Tank, fırtına obüs topları, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) da PYD/PKK mevzilerini yerle bir ediyor.

OBÜSLER AFRİN’İ BOMBARDIMANA TUTTU

TSK'nın Suriye’nin sıfır noktasına konuşlu fırtına obüsleri ve tankları Burseya Dağı'ndaki PKK/PYD mevzilerini vuruyor. Yoğun ateş altına alınan bölgedeki mevziler ve hedefler yerle bir ediliyor. Terör örgütünün mevzilerini bombalayan obüslerinin namlularında yazan Sakarya, Conkbayırı, Gelibolu isimleri ise dikkat çekti.