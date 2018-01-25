Obüsler, F16'lar hainleri yok etti! Teröristler kaçacak delik arıyor

Afrin’deki terör örgütüt PKK/YPG hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı 5. gününde devam ederken F 16 savaş uçakları dün Kilis’ten Hatay’a uzanan Parsa Dağı, eteklerindeki Burseya Dağı, sınır hattından Afrin’e uzanan Darmık Dağı ve çevresinde bulunan terör örgütü YPG’nin üstlenme alanlarına yoğun bombardıman yaptı. İdlib bölgesinden de Afrin’e doğru yeni bir cephe açıldı.

Azez bölgesinden Bülbül ve Raco kasabalarına uzanan hat üzerinden dün sabahın erken saatlerinden itibaren TSK’nın özel birlikleri ile ÖSO tarafından başlatılan harekâta havadan F-16 savaş uçakları ile destek verildi. Afrin çevresi ile Azez karşısındaki Parsa Dağı, devamında yer alan Darmık Dağı çevresindeki onlarca hedef bombalandı.

SIZMA GİRİŞİMİ

Alınan bilgilere göre, bombardımanın ardından sayıları bini aşkın ÖSO savaşçısı, TSK’nın “bordo bereli” kuvvetleri ile Parsa Dağı ve eteğindeki Burseya Dağı’na çıkarma yaptı. Aynı saatlerde Gülbaba ve Çalkaya bölgesinden karadan çıkarma yapıldı. Savaş uçaklarının hedefleri yoğun bombalaması sonrası bölgeden yükselen dumanlar sınır köylerinden de izlendi.

Bölgede operasyon yapan özel kuvvetlere takviye amacıyla yeni kuvvetler sınıra ulaştı. Bölgede operasyon devam ederken, Şeyh Horoz bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleriunsurlarına saldırı amacıyla önceki gece sızma girişiminde bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Reyhanlı’ya roketlerin atıldığı Cinderes bölgesine de 24 saat aralıksız tank ve top atışları yapıldı. Muhalif güçlerin kontrolünde bulunan ve bir süredir saldırı hazırlığı yapılan Afrin’e yeni bir cephe açıldı. İdlib’in Keferlab ve çevresinde ÖSO güçleriyle teröristler arasında dün başlayan çatışmalar gün boyu sürdü. İdlib bölgesinden başlatılan operasyonla Afrin üç yönden kuşatılmış oldu.

ÖSO içindeki en büyük gruplardan olan Cephe Şam’ın komutanlarından Ebu Ali Succu Milliyet’e, Parsa Dağı’na yönelik dört taraftan saldırı başlatıldığını, bölgenin iki gün içinde alınmasının planlandığını söyledi.

‘2 GÜNDE TEMİZLENİR’

Afrin’e birkaç noktadan koridor açılacağını ifade eden Succu, “Parsa Dağı Kilis’ten Reyhanlı’ya kadar uzanıyor. Orası alınırsa Afrin’in önü açılır. Dağın Burseya tarafını aldık. Sıkıntı olunca çekildik. Parsa Dağı’nda yerin 40 metre altında sığınaklar var. Yeni bir kapsamlı harekât başlattık. Harekâta ÖSO’dan bin kişilik kuvvet katılıyor. Yapılan planlama kapsamında Parsa Dağı’nın iki gün içinde temizlenmesi hedefleniyor” dedi.

Succu, Tel Rifat kasabası, Minniğ Havaalanı, Mare, Marenaz ve çevresindeki Paşa Dağı eteklerinde yaklaşık 6 bin kişilik YPG’li grubun bulunduğunu belirterek “Afrin ve çevresinden savaştan kaçan ailelerin büyük bölümü bu bölgeden Azez’e sığınma durumu var” ifadelerini kullandı. Succu, bu nedenle önceliğin Afrin olduğunu belirtti.

ÖSO ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA İLERLİYOR

Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, kış şartlarının tüm zorluklarına rağmen özgürlük umuduyla mücadelesini sürdürüyor. Sınır hattına ve belirli bir yere kadar araçlarla giden ÖSO güçleri, daha sonra zorlu kış şartlarında kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalışıyor. Yoğun sis ve yer yer yağmur altında saatlerce yürüyen ÖSO askerleri, araçların kış şartları nedeniyle gidemediği noktalarda silah ve mühimmat gibi teçhizatları da sırtlarında taşıyor. Neredeyse dizlerine kadar çamura batan ÖSO güçleri, ayakta durmanın bile zorlaştığı ortamlarda kararlılıkla yollarına devam ediyor.

Cepheye ulaştıklarında nöbetlerine devam eden askerler, zaman zaman yapılan taciz ateşlerine de anında karşılık vererek hudut güvenliğine katkı sağlıyor. Fırat Kalkanı Harekâtı’nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekâtı’nda da görev alan ÖSO’nun 23. Tümen Komutanı Ebu Hamşe, bölge halkına zulmeden ayrıca dost ve kardeş gördükleri Türkiye’ye zarar veren terör örgütü PYD/PKK’yı Afrin topraklarından temizlemeye çalıştıklarını, en kısa sürede bu hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Hamşe, “Teröristleri bu topraklardan temizlemek için koşullar önemli değil. Bu topraklar gerçek sahibine gelecek. Kış olması biraz şartları zorlaştırabilir ama bizim için fark etmez” diye konuştu.

287 TERÖRİST ETKİSİZ

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında, dün, 47 hedefin 27 uçakla imha edildiğini bildirdi. Açıklamada, dün akşam itibariyle en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, harekât bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşlarına, çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle ulaşılamadığı bildirildi.

‘MEVZİLER İMHA EDİLDİ’

Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ bölgesinde 23 Ocak’ta meydana gelen çatışmalarda şehit olan 2 askerin naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 47 hedef, hava kuvvetlerimize ait 27 uçakla 09.00-13.51 saatleri arasında icra edilen hava harekatı neticesinde imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekat kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi.”