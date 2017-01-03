Obez ebeveynlerin çocukları tehlike altında!

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Bilim adamları, obez ebeveynlerin çocuklarının gelişimsel aksaklık riskine daha açık olduğunu bildirdi.

ABD Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yapılan araştırmada, obez anne ve babaların çocuklarının, erken gelişim safhasında sosyal, zihinsel ve motor yetenekleri bakımından yaşıtlarının gerisinde kaldığı belirlendi.

Sağlık Bakanlığının New York Eyaletinde yürüttüğü "Upstate Kids" sağlık taramasının verilerini kullanan araştırmacılar, 2008-2010 arasında, doğumdan 4 ay sonra taramaya katılan 5 binden fazla anne ve çocuğa ait test sonuçlarını incelemeye aldı.

Periyodik testler yapıldı

New York dışında kalan eyaletteki tüm yerleşimleri kapsayan araştırmada çocuklar, dört aylıktan üç yaşını tamamlayana kadar altı periyodik gelişim testine tabi tutuldu.

Testlerde, obez annelerin çocuklarının yüzde 70'inin, ince motor yetenekleri denilen el ve parmak gibi küçük kas gruplarını kontrol etmeye yönelik yeteneklerin gelişiminde yaşıtlarının gerisinde kaldığı tespit edildi. Ayrıca obez babaların çocuklarının yüzde 75'inde sosyal yetilerinin zayıf olduğu, her iki ebeveyni de obez olan çocukların ise problem çözme testlerinde yaşıtlarından üç kat fazla başarısız olduğu gözlendi.

Sebebi kesin olarak bilinemiyor

Ebeveyn obezitesinin neden çocuk gelişiminde aksaklığa yol açtığının kesin olarak bilinmediğini kaydeden araştırmacılar, obezitedeki vücut iltihaplanmasının gebelikte çocuğun beyin gelişimine ket vurabileceği veya obezitenin gen ifadesini olumsuz etkileyebileceği gibi varsayımlar üzerinde duruyor.

NIH'ye bağlı Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları Amerikan Pediatri Akademisi yayını "Pediatrics" dergisinde yayımlandı.