Obama'ya ilk darbe!

ABD Senatosundaki görüşmelerden sonra oylamaya sunulan bütçe kanunu tasarısı 48'e 51 oyla kabul edildi. Böylece Demokrat Partili ABD Başkanı Barack Obama'nın ismiyle anılan "Obamacare" sağlık reformunun iptalini sağlayacak ve şubat ayında oylamaya sunulabilecek yasa tasarısının önünü açan ilk adım atılmış oldu.



Oylama öncesinde Senatoda yaşanan tartışmalarda Demokrat Parti temsilcisi senatörler, sağlık reformunun iptalinin önünü açan tasarıyı eleştirerek reformun çok hızlı bir şekilde kaldırılmasının kaosa sebep olacağını ve şu an bu reform paketinin bir alternatifi bulunmadığını savundu.



ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Cumhuriyetçilerin Obamacare sağlık reformunun kaldırılmasıyla oluşması muhtemel kaosun sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini belirttti. Schumer, "Cumhuriyetçiler mevcut sağlık sistemini kaosla değiştirmek yerine biz Demokratlarla çalışarak sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirebilirler." dedi.



Temsilciler Meclisinin tasarıyı cuma günü oylamaya sunması bekleniyor. ABD basını, aralarında Cumhuriyetçilerin de olduğu bazı üyelerin alternatif bir plan olmadan Obamacare'in iptal edilmesine karşı olduğunu yazdı.