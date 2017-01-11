Obama'nın yeni işi hazır

ABD başkanlığı görevinin sona ermesine 9 gün kalan Obama'nın, yeni işi şimdiden hazır.

Daha önce İsveç'in ABD Büyükelçisi Natalia Brzezinski ile görüşürken şaka yollu "Spotify'da iş arıyorum. Çünkü hepinizin benim playlistimi (şarkı listesi) sevdiğini biliyorum" ifadelerini kullanan Obama'ya 'beklediği' cevap geldi. İnternet üzerinden müzik hizmeti veren Spotify, Obama'ya 'Playlist Başkanlığı' görevini teklif etti.

Spotify Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Ek, iş teklifini Twitter üzerinden Obama'ya yönlendirerek "Hey, Spotify'da bir işle ilgilendiğini duydum. Bunu gördün mü?" ifadelerini kullandı. ​İş ilanına göre Playlist Başkanı olarak alınacak kişide en az 8 yıl çok saygın bir ülkeyi yönetmiş olmak, iyi bir takım ruhu, çalışma etiğinin yanı sıra Nobel Barış Ödülü'ne sahip olmak gibi nitelikler aranıyor.