Obama'nın o mesajı rekor kırdı

Rekor kırdı. ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın Charlottesville'de yaşanan ırkçı saldırının ardından attığı tweet yaklaşık 3 milyon beğeni aldı. Böylece Obama'nın Nelson Mandela'nın sözü ve farklı renklerdeki çocuklarla olan fotoğrafını içeren mesajı, Twitter'da şu ana kadar en fazla beğeni alan tweet unvanını elde etti.

"HİÇ KİMSE BİR BAŞKASININ DERİSİNİN RENGİNDEN NEFRET EDEREK DOĞMAZ"

Obama, 3 parça halinde attığı mesajında, Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela'nın 1994'te yayınlanan otobiyografisinde yer alan bir sözü kullandı:

"Hiç kimse bir başkasının derisinin renginden, sosyal çevresinden ya da dininden nefret ederek doğmaz. İnsanlar nefret etmeyi öğrenir ve nefret etmeyi öğreniyorlarsa, sevgi de onlara öğretilebilir. Sevgi, insan kalbine karşıtından daha doğal şekilde gelir."

Mesajın fotoğrafında ise Obama'nın 2011 yılında Maryland'deki bir kreşte bulunan çocukları selamlarken çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

Fotoğrafı eski Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza çekmişti.