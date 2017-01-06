Obama'nın konuşmasında düşüp bayıldı, dönüp bakmadılar!

Başkanlık koltuğunu, seçimleri kazanan Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Başkan Barack Obama, ABD ordusuna veda konuşması yaptı.

Obama'nın konuşmasında düşüp bayıldı, dönüp bakmadılar!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 14:32
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Obama'ya Başkan Yardımcısı Joe Biden, Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford eşlik etti.

Basına yansıyan fotoğraflarda, kendinden geçerek yere düşen askere olayın yaşandığı anda kimsenin müdahale etmediği görülüyor.

Askerin bayılmasına neyin sebep olduğu ile ilgili net bir açıklama yapılmazken, merasimde yaşanan bu olayda ilk anda insanların askerin sağlık durumuna tepkisiz kalması pek çok kişinin eleştirisine neden oldu.

Obama, yaptığı konuşmada ise, ABD ordusunun en büyük sorumluluğunun Amerikan halkının desteğini ve güvenini kazanmak olduğunu belirterek,

"Halkımızı korumak için gözünüzü kırpmayın fakat askerlerimizin canını tehlikeye atmamak için çok aceleci davranarak savaşa da girmeyin" ifadesini kullandı.

Bakan Carter, Obama'ya konuşması öncesi ülkeye hizmetlerinden dolayı ABD ordusu adına madalya verdi.

 
EtiketlerABD ordusuBaşkan Yardımcısı Joe BidenSavunma Bakanı Ashton CarterGenelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford
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hercai

Abd ordusu birak halkinin destegini almasini, kendi tertiplerine bile destek vermedigi bu fotograftan belli oluyor! Bu disiplin degil, eskiyaliktir! Joe Biden yere dusseydi, program ve Obama'nin konusmasi aninda kesilirdi. Bunlar kendi halkina da dusman!

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