Obama'nın konuşmasında düşüp bayıldı, dönüp bakmadılar!

Bu haber 1.856 kez okundu

Obama'ya Başkan Yardımcısı Joe Biden, Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford eşlik etti.

Basına yansıyan fotoğraflarda, kendinden geçerek yere düşen askere olayın yaşandığı anda kimsenin müdahale etmediği görülüyor.

Askerin bayılmasına neyin sebep olduğu ile ilgili net bir açıklama yapılmazken, merasimde yaşanan bu olayda ilk anda insanların askerin sağlık durumuna tepkisiz kalması pek çok kişinin eleştirisine neden oldu.

Obama, yaptığı konuşmada ise, ABD ordusunun en büyük sorumluluğunun Amerikan halkının desteğini ve güvenini kazanmak olduğunu belirterek,

"Halkımızı korumak için gözünüzü kırpmayın fakat askerlerimizin canını tehlikeye atmamak için çok aceleci davranarak savaşa da girmeyin" ifadesini kullandı.

Bakan Carter, Obama'ya konuşması öncesi ülkeye hizmetlerinden dolayı ABD ordusu adına madalya verdi.