Obama'nın kendine yardım etmesi gereken üç konu

ABD Başkanı Barack Obama, 31 Aralık gecesi Ortaköy'de gerçekleştirilen ve 39 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan terörist saldırıyla ilişkin olarak dün bir açıklama yaptırdı. Gece kulübü Reina'da düzenlenen saldırıda, terörist kulübe girerek ateş açmış ve 7 dakika sonra kaçmıştı.



Türkiye'deki saldırı dünya genelinde geniş yankı bulurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price kısa bir açıklama yaptı. "ABD, İstanbul'daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır" ifadelerini paylaşan Price, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.



Obama direktif verdi

Obama'nın saldırıyı sert bir şekilde kınadığını da açıklayan Price dikkati çeken bir teklifte bulundu. Buna göre Obama'nın Türkiye'nin gerek duyabileceği yardımların karşılanması konusunda direktifler verdiği bildirildi.



Obama'ya 'terör' çağrısı

Obama'nın 'yardım edelim' çağrısı, ABD'nin terörle mücadeledeki tavrını akıllara getirdi. Bilindiği gibi Obama döneminde ABD'nin terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele sergilememesi ve bu örgütlere mühimmat desteği sağlaması en net göstergeler arasında. yenisafak.com olarak Obama'nın 'yardım edelim' teklifine çeşitli açılardan verilebilecek yanıtları sıraladık...

(Yeni Şafak)