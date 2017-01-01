Obama'dan tuhaf 'saldırı' açıklaması

Bu haber 15.325 kez okundu

Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz yaptığı yazılı açıklamada "Bu öğleden sonra ulusal güvenlik ekibi başkana İstanbul'daki saldırıyla ilgili bilgi verdi. Başkan, kaybedilen masum hayatlardan duyduğu üzüntüyü bildirdi ve gerektiği takdirde uygun yardımlarda bulunulması için ekibine talimat verdi." denildi.

AB'DEN İLK AÇIKLAMA: BİRLİKTE ÇALIŞALIM

İstanbul'daki saldırıya AB'den de ilk açıklama, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi. Mogherini Twitter'da paylaştığı mesajda "2017 İstanbul'da bir saldırı ile başladı. Düşüncelerimiz saldırı kurbanları ve sevdikleriyle. Bu trajedileri engellemek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.