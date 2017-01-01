Cloudflare

Obama'dan tuhaf 'saldırı' açıklaması

ABD Başkanı Barack Obama'dan İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının ardından açıklama geldi.

Obama'dan tuhaf 'saldırı' açıklaması
Eklenme: 01 Ocak 2017, 10:23
Bu haber 15.325 kez okundu

Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz yaptığı yazılı açıklamada "Bu öğleden sonra ulusal güvenlik ekibi başkana İstanbul'daki saldırıyla ilgili bilgi verdi. Başkan, kaybedilen masum hayatlardan duyduğu üzüntüyü bildirdi ve gerektiği takdirde uygun yardımlarda bulunulması için ekibine talimat verdi." denildi.

AB'DEN İLK AÇIKLAMA: BİRLİKTE ÇALIŞALIM

İstanbul'daki saldırıya AB'den de ilk açıklama, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi. Mogherini Twitter'da paylaştığı mesajda "2017 İstanbul'da bir saldırı ile başladı. Düşüncelerimiz saldırı kurbanları ve sevdikleriyle. Bu trajedileri engellemek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

 
EtiketlerHaberGüncel HaberlerSon Dakika HaberleriTürkiyeDünyaPolitikaEkonomiFinansDövizBorsaSporFutbolsiyasetSağlıkKültür SanatMüzikSinemaMagazinModaBilim TeknolojiKöşe YazılarıTatilHava DurumuTVCanlıBeyaz Saray Sözcüsü Eric SchultzABD Başkanı Barack Obamaİstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Muzaffer Davut

Kendin çal kendin oyna.Yardıma ihtiyacımız olduğunu kim söyledi. Bu işlerin temelinde yatan zaten sizin gibi kuzey-beyaz avrupa ve amerikan subliminasyon yöntemleri yatıyor. Kaosu oluştur sonra yardım için oraya git. Örnek mi? Irak,Suriye,Somali,Afganistan vs vs. Nereye kadar bu sistemi götüreceksiniz bu halk onuda biliyor. Sizin gibi Ülkelerin ne mal olduğunu benim memleketimin herhangi bir köyünde bulunan kahvesinde ki Memet amca bile bilir. Zaten sorun bu. Siz Türkler ile baş edemezsiniz. Bunu bildiğiniz için kültürel değişimleri sağlamak en büyük silahınız. Ama unuttuğunuz bir şey var. Burası Anadolu. Burada zor oyunu bozar. Bu halk tarih boyunca her zaman şaşkınlık yaratacak mücadeleler sergilemiştir. Sen al o yardımını ...........sok. Mekan sahibine gelince. Devlet bunun hesabını mutlaka sormalıdır. Uyarıldı ise neden mekanı açık tuttu. S........m senin kazanacağın paraya. Yahu bu devletin içinde ki düşmanlar dışındakilerden hem daha çok hem daha çetin. Beceremeyeceksiniz. Tüm dünya bir araya gelin,bize saldırın size bu Ülke topraklarında yeryüzü Cehennemini yaşatırız. Bu tezgahıda çözecek evvelAllah polisimiz,istihbaratımız. Artık eski Türkiye yok. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek.

Cevapla

Faik

Sizin yardımınız sayesinde bu saldırılar oluyor yapacağınız yardımı zaten teröristlere yapmışsınız senin bu suriyeye ırak a gönderdiğim o asker bozuntuları kaçmasınlar beklesinler geliyoruz çikolata başkan

Cevapla

osmanoğlu2023

bunların açıklamararı bizim:"açıklamalarınız çok faydalı fakat hiç sağolmayın"dememize benzer...nekadar abes!

Cevapla

1956

Sinirimden yazıyorum baş terörist abd ve ab

Cevapla

1956

Sinirimden yazıyorum baş terörist abd ve ab

Cevapla

yanlız adam

bizim dünya liderimiz var yardıma ihtiyacımız yok. eyyyyy amerika sen kim oluyorsunda bize yardım teklif ediyorsun

Cevapla

Krall-71

Yoruma degmez. Dikkate almayın kendisini....

Cevapla

  • Saldırının ardından provokasyonlar başladı!
  • Azerbaycan’dan Türkiye mesajı: Son derece öfkeliyiz!
  • Reina'nın sahibi herkesi şoke eden o iddiayı yalanladı!
  • TSK'dan Ortaköy saldırısıyla ilgli flaş açıklama!
  • Elektrik kesintisinde terör şüphesi
  • Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Amaçlarına ulaşamayacaklar
  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş 'terör saldırısı' açıklaması
  • Herkesin merak ettiği o anın görüntüsü ortaya çıktı! Elbiselerini değiştirip…
  • Putin'den Erdoğan'a telefon: Ortak şekilde cevap vereceğiz!
  • Kurtulmuş: Büyük Türkiye istemiyorlar
  • Erdoğan'dan terör saldırısına ilişkin ilk açıklama
  • Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği isim polisin elinden kaçmaya çalıştı!
  • Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş
  • Yılbaşındaki 'noel baba'lı saldırı FETÖ dizisindeki sahneyi hatırlattı
  • İstanbul’daki terör saldırısını dünya böyle gördü
  • Amberin Zaman'dan 'teröristlere dokunulmasın' tweeti!
  • Gazinocu çocuğu Mehmet Aslan'dan Erdoğan'a hakaret!
  • Obama'dan tuhaf 'saldırı' açıklaması
  • Bakan Soylu: Salgırgan içeriye silahla tarayarak girmiş
  • Provokatör ve teröristleri siber ihbar hattından Emniyet'e bildirin!
  • Terör örgütü DAEŞ'e darbe! Sınırda yakalandı
  • "Fetullah Hoca'nın selamı var, seni uyarıyoruz"
  • Görmez: Mekanın farkı yok, hedef millettir!
  • Günün âyet ve hadisi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
İhbar geldi, polis 'Reina şüphelisinin' peşine düştüİhbar geldi, polis 'Reina şüphelisinin' peşine düştü

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs…

Saldırıya en sert tepki Azerbaycan'dan!Saldırıya en sert tepki Azerbaycan'dan!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için…

Yunanistan'dan Ortaköy'deki saldırıya kınamaYunanistan'dan Ortaköy'deki saldırıya kınama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da Reina gece kulübüne yapılan saldırıyı kınayarak,…

Beşiktaş'ta kurtuldu, Ortaköy'de hayatını kaybetti!Beşiktaş'ta kurtuldu, Ortaköy'de hayatını kaybetti!

Reina'ya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı.

Polis alarma geçtiPolis alarma geçti

Polis Kuruçeşme’de saldırı ile ilgili olabileceği düşünülen şüpheliyi arıyor.

Ortaköy saldırısıyla ilgili bakandan flaş açıklama: Suudi Arabistan, Fas, Lübnan…Ortaköy saldırısıyla ilgili bakandan flaş açıklama: Suudi Arabistan, Fas, Lübnan…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen…

Katar: Türkiye'nin tüm çabalarını destekliyoruzKatar: Türkiye'nin tüm çabalarını destekliyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı Ortaköy'de gerçekleştirilen saldırı sonrası "Türkiye ile dayanışma…

Dehşet anlarını anlattı! Üzerinin neden yırtıldığını sorunca...Dehşet anlarını anlattı! Üzerinin neden yırtıldığını sorunca...

Ortaköy'de terör saldırısı düzenlenen gece kulübünün güvenlik görevlisi Emrah Altun…

Ortaköy saldırısında dikkat çeken detay!Ortaköy saldırısında dikkat çeken detay!

​Reina'yı kana bulayan terörist, kameralara böyle yansıdı. Uzmanlar, planlama ve…