Obama'dan ilk açıklama

8 yıl boyunca Amerikan Başkanı olmak yerine, dünyanın karakol komutanı gibi davranmayı görev bildi kendine Obama. Aldığı kararlarla sayıları yüz binlerin çok üzerinde, milyonlarca masum insanın ölümüne neden oldu.

Güney Amerika'daki hükümet - muhalefet anlaşmazlıklarından tutun da, Afrika'da insanlar açlıktan ölürken, kamyon kamyon silahları bölge ülkelerine gönderdi, Boko Haram gibi ne idüğü belirsiz terör örgütlerine 'abilik' yaptı, iç savaş çıkarttı.

MİLYONLARCA MÜSLÜMANI ÖLDÜRDÜ

Obama'nın Ortadoğu'da ise petrol uğruna karıştırmadığı ülke kalmadı. Lübnan, Irak, Suriye bunlardan yalnızca üçü. Nobel ödüllü Obama, milyonlarca Müslüman çocuk Amerikan füzeleriyle katledilirken utanmadan "Mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum"mesajlarıyla, Müslümanlarla alay eder gibi kurban ve ramazan bayramlarını kutluyordu.

DEVRAN DÖNDÜ

Şimdi devran döndü ve Obama gibi kendini dünyanın efendisi sanan Amerikan Başkanları'nın başka ülkeleri karıştırmak için ortaya döktüğü ne kadar fantezi varsa Birleşik Devletler'de yaşanmaya başladı.

ABD'DE OLAYLAR ÇIKTI, OBAMA SAKİN OLMA ÇAĞRISI YAPTI

ABD'de bir grup beyaz ırkın üstünlüğüne inanan gösterici ile onlara karşı duranlar arasında çatışmalar yaşandı, Virginia Valisi olağanüstü hal ilan etti. Irkçı gruplar silah ve askeri kıyafetlerle sokağa inerek gövde gösterisi yaptı...

Charlottesville kentinde bir otomobilin bir grup göstericinin arasına daldığı, olayda yaralıların olduğu bildirildi.

MANDELA'NIN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Olayların üzerine eski Başkan Barack Obama da Twitter'dan mesaj paylaşarak taraflara sakin olma çağrısı yaptı.

Nelson Mandela’nın sözlerini paylaşan Obama, ''Hiç kimse, doğuştan başka bir insandan, o kişinin ten rengi, geçmişi ya da dini yüzünden nefret etmez. İnsanların nefreti öğrenmesi gerekir. Ve eğer onlara nefret öğretiliyorsa, sevgi de öğretilebilir'' ifadelerini kullandı.