Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!

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Rusya’ya yönelik ‘önlemlerin’ süreceğini ifade eden ABD Başkanı, “Zamanını ve yerini bizim seçeceğimiz birtakım önlemler almaya devam edeceğiz, bazıları kamuoyuna açıklanmayacak” dedi.

‘ANCAK RUS HÜKÜMETİNİN ÜST SEVİYELERİNDEN YÖNETİLEBİLİR’

“Rusya’ya yönelik yaptırımlar, ABD’nin çıkarlarına zarar vermek için gösterilen çabalara karşı uygun ve gerekli bir cevap” diyen ABD Başkanı, veri hırsızlığı ve ifşa aktivitelerinin ancak Rus hükümetinin üst seviyelerinden yönetilebileceğini iddia etti. ‘Seçimlere yönelik müdahalenin öcünün alınacağını’ kaydeden Obama, tüm ABD’lileri ‘Rusya’nın eylemlerine’ karşı tetikte olmaya çağırdı.

'ABD'Lİ DİPLOMATLAR TACİZ EDİLDİ, BU HAREKETLERİN SONUÇLARI OLACAK'

Dışişleri Bakanlığı’nın Maryland ve Newyork’taki Rus diplomatik temsilciliklerini kapatacağını aktaran ABD Başkanı, “DHS ve FBI, Rusya’nın sivil ve askeri istihbarat servislerinin sivil aktivitelerine dair bilgileri yayınlayacak” ifadelerini kullandı.