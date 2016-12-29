Cloudflare

Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına dair önümüzdeki günlerde ABD Kongresi’ne detaylı bir rapor sunacaklarını söyledi.

Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 22:44
Bu haber 11.571 kez okundu

Rusya’ya yönelik ‘önlemlerin’ süreceğini ifade eden ABD Başkanı, “Zamanını ve yerini bizim seçeceğimiz birtakım önlemler almaya devam edeceğiz, bazıları kamuoyuna açıklanmayacak” dedi.

‘ANCAK RUS HÜKÜMETİNİN ÜST SEVİYELERİNDEN YÖNETİLEBİLİR’

“Rusya’ya yönelik yaptırımlar, ABD’nin çıkarlarına zarar vermek için gösterilen çabalara karşı uygun ve gerekli bir cevap” diyen ABD Başkanı, veri hırsızlığı ve ifşa aktivitelerinin ancak Rus hükümetinin üst seviyelerinden yönetilebileceğini iddia etti. ‘Seçimlere yönelik müdahalenin öcünün alınacağını’ kaydeden Obama, tüm ABD’lileri ‘Rusya’nın eylemlerine’ karşı tetikte olmaya çağırdı.

'ABD'Lİ DİPLOMATLAR TACİZ EDİLDİ, BU HAREKETLERİN SONUÇLARI OLACAK'

Dışişleri Bakanlığı’nın Maryland ve Newyork’taki Rus diplomatik temsilciliklerini kapatacağını aktaran ABD Başkanı, “DHS ve FBI, Rusya’nın sivil ve askeri istihbarat servislerinin sivil aktivitelerine dair bilgileri yayınlayacak” ifadelerini kullandı.

 

 

 
EtiketlerABD Başkanı Barack ObamaRusya
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

huseyin

akillarina uygun bir yalan gelmedi biraz dusunsunler

Cevapla

  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
  • ABD'den açık tehdit! Artık zamanı geldi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Müslim: Kimse bizi davet etmedi!Müslim: Kimse bizi davet etmedi!

Terör örgütü PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye’deki ateşkes anlaşmasına…

Beş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladıBeş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in;…

ABD'den flaş ateşkes açıklamasıABD'den flaş ateşkes açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ateşkes sağlanmasını olumlu bir gelişme olarak…

O adalar geri verildiO adalar geri verildi

Mısır hükümeti Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a iadesine yeşil ışık…

Son dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldüSon dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince…

Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdüAzerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.

Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!

Kremlin, Rusya’nın ABD’nin açıkladığı yaptırımlara vereceği cevaba, Rusya Devlet Başkanı…

Rusya'dan zehir zemberek bir açıklama daha!Rusya'dan zehir zemberek bir açıklama daha!

Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin bazı…

Rusya'dan ABD'ye jet cevap!Rusya'dan ABD'ye jet cevap!

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan…