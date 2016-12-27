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Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…

Beyaz Saray'da iki dönemdir oturan ABD Başkanı Barack Obama, 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine katılabilmesi halinde Cumhuriyetçi Donald Trump karşısındaki şansına ilişkin, "Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim." dedi.

Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
Eklenme: 27 Aralık 2016, 00:04
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ABD Başkanı Barack Obama, görevinin sona ermesine sayılı günler kala Amerikan CNN kanalı için hazırlanan "Axe Files" adlı programa verdiği mülakatta, başkanlık dönemini ve ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump karşısındaki şansını değerlendirdi.

Amerikan halkının kendi politikalarına onay verdiğini savunan Barack Obama, seçimleri kazanarak 20 Ocak'ta koltuğa oturmaya hak kazanan Donald Trump karşısında Yarışma imkanı olması durumunda sandıktan galip çıkabileceğini iddia etti.

Yasal olarak en fazla iki dönem başkanlık yapılabilen ABD'nin 44'üncü başkanı olan Obama, "Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim." yorumunu yaptı.

Başkan Obama, "Bu vizyondan eminim, çünkü eğer bir kez daha aday olabilseydim Amerikan halkının büyük kısmını bu vizyon etrafında mobilize edebilirdim." ifadelerini kullandı.

"CLİNTON SEÇMENLE DUYGUSAL BAĞ KURAMADI"

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın adaylığındaki Demokratların "Amerikan halkının büyük kesiminin sesini yeterince duyamadığını" ve bunun da seçimlerin Cumhuriyetçilere karşı kaybedilmesine sebep olduğunu savunan Barack Obama, özellikle ekonomik beklentiler konusunda Clinton'ın düşük bir performans sergilediğini ima etti.

Clinton'ın kazanacağına "emin olan" Amerikan medyasının yaklaşımının da seçim sonuçlarına dolaylı etki ettiğini savunan Obama, Demokratların seçmenle duygusal bağ kuramadığına vurgu yaptı.

20 Ocak'ta görevi Trump'a devrettikten sonra bir süre dinleneceğini anlatan Başkan Obama, kendiyle baş başa kalmak istediğini dile getirdi.

Bu dönemde başkanlığıyla ilgili Kitap çalışmasına başlayacağını söyleyen Obama, ailesiyle birlikte başkent Washington'da yaşamaya devam edeceklerini belirtti.

 
EtiketlerObamaABDKitapYarışmaWashingtonBeyaz SarayBarack Obama
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