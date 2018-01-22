Obama'dan 3 kat fazla sivil katletti

Airwars haber kanalının bildirdiğine göre 2017 yılında Irak ve Suriye’deki sivil ölümleri üç katına çıkarken bunun başlıca faktörünün Trump’ın ilan ettiği bir ‘’yok etme savaşı’’ olduğu belirtildi.

ABD liderliğindeki koalisyonun Irak ve Suriye’deki savaşında öldürdüğü sivillerin sayısı, 2017 yılında savaşların kalabalık kentsel alanlarda yoğunlaşmasının ardından üç katına çıktı.

Kamu kaynaklarından veri toplayıp derleyen gazeteci topluluğu Airwars’a göre iki ülkede savaşçıların dışında 3923 ile 6102 arasında kişi öldürüldü. Bu istatistik, geçen sene1243 ila 1904 arasında gösteriliyordu.

IRAK'TA Şİİ MİLİSLER, SURİYE'DE PKK İLE İTTİFAK

Koalisyon geçen sene DEAŞ’i Musul şehrinden çıkartma adına verilen yorucu savaşta Bağdat hükümeti güçleri ve Şii milisleri desteklemişti. Bunun yanında aylarca savaşın ardından Suriye’nin Rakka şehrine konuşlanmaları konusunda da PKK'yı destekliyordu.

Airwars, ölümlerdeki artışın kent içlerindeki şiddetli savaşlardan kaynaklandığını aktardı.

'YOK ETME' STRATEJİSİ

Ancak bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de kısmen suçlu sayılabileceğini bildirdi.

‘’Bu rakam DEAŞ karşısında bir ‘’yok etme savaşı’’ ilan eden Trump başkanlığının başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Yeni yönetim tarafından sivilleri koruma amaçlı alınmış önlemlerin azaltılması, kayıplarda "hızlı artışa" katkıda bulunmuş olabilir.’’

Airwars, koalisyonun bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 11.573 topçu ve hava saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi. Raporda, geçtiğimiz yıl Irak da ve Suriye de 766 saldırıda 2.443 sivilin yaralandığı belirtildi.

RUS SALDIRILARI DA RAPORLANDI

Ayrıca Suriye'deki Rus operasyonlarının kayıplarını da izlemekte olan Airwars, 2017 yılındaki Koalisyonla bağlantılı sivil ölümlerinin Rusya’ya atfedilen sayıdan daha fazla olduğunu söyledi.

Suriye'deki koalisyon saldırılarında öldürülen sivillerin sayısının 2016'ya göre dört kat arttığı belirtildi. Rakka savaşında en az 1.450 sivil öldürülürken, Irak'ta ise ölümler yüzde 87 oranında arttı.

Airwars’ın belirttiğine göre Ekim 2016'da Musul savaşının başlaması ile Temmuz ayında "kurtuluşun" ilan edilmesi arasında Koalisyon saldırıları sonucu 1066 ila 1579 arasında sivil öldürüldü.

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