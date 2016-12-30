"Obama gizli Müslüman"

Münübe Yılmaz

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in Filistin'deki yerleşimlerini durdurma oylamasında çekimser kalması ve BMGK'dan çıkan kararın ABD başkanı Barack Obama tarafından veto edilmemesi Amerikan basınında geniş yankı bulmaya devam ederken, Cumhuriyetçiler'in eski meclis üyelerinden Joe Walsh ilginç açıklamalarda bulundu. Eski meclis üyesi ve suanki Amerikan Muhafazakar Radyo'nun sahibi Walsh, son günlerde herkesin Obama'nın İsrail'den neden nefret ettiğini konuştuğunu ifade ederek, " Cevap basit. Obama gizli bir Müslüman" dedi. Obama'nın gizli bir Müslüman olduğunu daha önce de dile getirdiğini söyleyen eski meclis üyesi Walsh, bu gerçeğin pek çok meclis üyesi, tv ve radyo sahibi tarafından da bilindiğini fakat reyting ve itibar kaybetme korkusuyla kimse tarafından dile getirilmediğini iddia etti. Walsh "Obama'nın İsrail'den nefret etmesinin sebebi kesinlikle bir Müslüman olması. ABD'nin Obama yönetimindeki son sekiz yılındaki zayıflamasına ve güç kaybetmesine baktığımızda bunun ne kadar gerçek olduğunu anlayabiliriz" dedi. Walsh, 2015'te Aralık ayında, California'nın San Bernardino şehrinde 14 kişinin öldüğü ve pek çok yarailinin olduğu terör saldırısının, Müslüman bir Amerikalı tarafından yapıldığının ortaya çıkmasının arcından, Facebook hesabında " Müslümanlar 'in yaşadığı İslam asla bir barış dini değildir. ABD'de barış içinde yaşamak isteyen insanların yapması gereken ise İslam'a karşı mücadele etmek" ifadesinde bulunmuştu.