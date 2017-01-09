Obama: Beyaz Saray aile şirketi değil!

ABD Başkanı Barack Obama, görevini devredeceği Donald Trump'ı, Beyaz Saray'ı 'aile şirketi yönetir gibi' yönetmeye çalışmaması konusunda uyardı.
"Yemin ettikten sonra..."
NBC Obama ile Trump arasında 'kazanırdın-kazanamazdın'polemiği ABD merkezli ABC haber kanalına konuşan Barack Obama, 8 Kasım'da başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a ABD kurumlarına 'saygı duyması' gerektiğini söyledi. Obama, Trump'a, Beyaz Saray'ı 'aile şirketi yönetir gibi' yönetmeye çalışmaması gerektiğine dair 'çağrıda bulundu.' Kampanya yürütmek ve ülkeyi yönetmenin farklı şeyler olduğunu ifade eden Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yemin ettikten sonra artık dünyanın en büyük kuruluşunun başına geçiyorsun… Küresel sermaye ve piyasalar, dünyanın dört bir yanından insanlar, Trump'ın söylediklerini son derece ciddiye alıyor." Donald Trump 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Obama'dan devralacak.
ABD Başkanı Barack Obama, görevini devredeceği Donald Trump'ı, Beyaz Saray'ı 'aile şirketi yönetir gibi' yönetmeye çalışmaması konusunda uyardı.