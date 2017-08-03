ÖABT sonuçları öyle bir saatte açıklanacak ki

ÖSYM'nin duyurular sayfasında yer alan bilgilere göre, 16 Temmuz'da yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları yarın(4 ağustos cuma) saat 23.59'da açıklanacak. 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir





