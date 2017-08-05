ÖABT alan sınavı ortalamaları

16 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Kpss sınavının 3 ayağı ÖABT sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adaylarının katıldığı KPSS ÖABT, 16 Temmuz'da yapıldı. Tek oturumda 16 branşta gerçekleştirilen sınavda adaylar, 40 soruluk alan bilgisi testi ile 10 soruluk alan bilgisi eğitim testini çözdü. Öğretmenlerin P10 puanları ise daha önce açıklanmıştı. (2017- ÖABT) cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Türkçe Öğretmenliği testi temel soru kitapçığındaki 8. ve 44. sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.

TOPLAM 308 BİN ÖĞRETMEN ADAYI BAŞVURDU

Sınava katılım için başvuruda bulunan aday sayısı ÖSYM kayıtlarına göre 308 bin 125 oldu. Başvurunun ardından 265 bin 646 aday sınava katılım sağlarken, bu adaylardan 11'inin sınavları geçersiz kabul edildi. Standart sapması en yüksek olan test 10,2 ile İngilizce olurken, en düşük olan test ise 5,4 ile Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji oldu. ÖSYM, KPSS ÖABT sonuçlarını açıkladı Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT): Sınav Sonuçlarının Açıklanması 16 Temmuz 2017 tarihinde Merkezimizce uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (2017- ÖABT) cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Türkçe Öğretmenliği testi temel soru Kitapçığındaki 8. ve 44. sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Sınav sonuçları, 4 Ağustos 2017 tarihinde saat 21:15'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.







Sınavın ortalamaları ve standart sapmaları ile sınava giren aday sayısı istatistikleri





