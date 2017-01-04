  • SON DAKİKA...
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika...

'O zaman biz de İncirlik Üssü’nü kapatalım'

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 2017'nin ilk Bakanlar Kurulu'nda İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılmasının konuşulduğunu yazdı.

'O zaman biz de İncirlik Üssü’nü kapatalım'
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:25
Bu haber 7.493 kez okundu

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 2017'nin ilk Bakanlar Kurulu'nda İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılmasının konuşulduğunu yazdı.

Bazı bakanların "İncirlik Üssü'nü kapatalım" önerisinde bulunduğunu belirten Selvi,

Bu bakanların, terör olaylarının İncirlik Üssü'nün ABD'ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde olduğunu yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"'BİZ DE İNCİRLİK'İ KAPATALIM'

"Bakanlar Kurulu'nda tartışmaya açılan bir konu değil. Ancak bazı bakanlar, terör olaylarının İncirlik Üssü'nün ABD'ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde. “O zaman biz de İncirlik Üssü'nü kapatalım” düşüncesini dile getiriyorlar.

İncirlik Üssü, ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le mücadele koalisyonuna 22 Temmuz 2015 tarihinde açıldı ama müzakereler 6 ay önceden başlamıştı. İncirlik Üssü'nün açılmasıyla eşzamanlı olarak 20 Temmuz 2015'ten itibaren PKK, DAEŞ ve DHKP-C Türkiye'ye karşı saldırıya geçti. PKK şehir savaşlarını başlatıp, FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu. Son dönemde ise PKK Beşiktaş ve Kayseri saldırılarını, FETÖ büyükelçi suikastını, DAEŞ Reina saldırısını gerçekleştirdi.

90'lı yıllarda Çekiç Güç'ün üssü İncirlik'ti. ABD, Çekiç Güç'le PKK'yı besledi. İncirlik, DAEŞ'le mücadele koalisyonuna açıldı. Bu kez de terör örgütleri Türkiye'ye karşı harekete geçirildi. Suriye ve İncirlik üzerinden kaos planı sahneye koyuldu.

Türkiye, Trump'la ilgili büyük bir beklenti içinde. Trump'ın tavrı görülmeden İncirlik'in gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum."

 

 
Etiketlerabdpkkpydadana icirlik üssüincirlikhürriyetDAEŞDHKP-C
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Alper

İncirlikden PKK silah gitmediğine ikim kefil olabilir,işte 15temmuzda incirliğin ve ABD nin rolü ortada ilken bu Truva atlarının da hala faaliyette olmasına ne diyelim.Varsa bir açıklaması bu da devlet sırrı olmasın,her şey insanımız içinse bu devlet sırrı masalı kalkmalı zaten İstHarcat örgütleri bırakın devlet sırrını devletin bilmediklerini bile biliyor.

Cevapla