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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 2017'nin ilk Bakanlar Kurulu'nda İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılmasının konuşulduğunu yazdı.

Bazı bakanların "İncirlik Üssü'nü kapatalım" önerisinde bulunduğunu belirten Selvi,

Bu bakanların, terör olaylarının İncirlik Üssü'nün ABD'ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde olduğunu yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"'BİZ DE İNCİRLİK'İ KAPATALIM'

"Bakanlar Kurulu'nda tartışmaya açılan bir konu değil. Ancak bazı bakanlar, terör olaylarının İncirlik Üssü'nün ABD'ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde. “O zaman biz de İncirlik Üssü'nü kapatalım” düşüncesini dile getiriyorlar.

İncirlik Üssü, ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le mücadele koalisyonuna 22 Temmuz 2015 tarihinde açıldı ama müzakereler 6 ay önceden başlamıştı. İncirlik Üssü'nün açılmasıyla eşzamanlı olarak 20 Temmuz 2015'ten itibaren PKK, DAEŞ ve DHKP-C Türkiye'ye karşı saldırıya geçti. PKK şehir savaşlarını başlatıp, FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu. Son dönemde ise PKK Beşiktaş ve Kayseri saldırılarını, FETÖ büyükelçi suikastını, DAEŞ Reina saldırısını gerçekleştirdi.

90'lı yıllarda Çekiç Güç'ün üssü İncirlik'ti. ABD, Çekiç Güç'le PKK'yı besledi. İncirlik, DAEŞ'le mücadele koalisyonuna açıldı. Bu kez de terör örgütleri Türkiye'ye karşı harekete geçirildi. Suriye ve İncirlik üzerinden kaos planı sahneye koyuldu.

Türkiye, Trump'la ilgili büyük bir beklenti içinde. Trump'ın tavrı görülmeden İncirlik'in gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum."