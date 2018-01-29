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O yasa İran meclisinden geçemedi

İran Meclisi'nde gelecek yılın bütçe tasarısının 83'e karşı 120 oyla reddedildiği bildirildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:00
O yasa İran meclisinden geçemedi

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, ülkedeki Hicri şemsi takvim dolayısıyla 21 Mart'ta uygulanmasına başlanacak olan 1397 yılı bütçesiyle ilgili tasarı, İran Meclisi'nde 83'e karşı 120 oyla reddedildi.

9 milletvekilinin çekimser oy kullandığı oturuma 216 milletvekili katıldı, 4 milletvekili ise oy kullanmadı.

Oylamanın ardından İran Meclisi Başkanı Ali Laricani, bütçe taslağında değişiklikler yapılması üzerine birleştirme komisyonuna gönderildiğini, 72 saat içinde yeniden Meclis'e sunulması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 34 milyon kişinin devlet yardımının kesilmesiyle ilgili taslaktaki madde, bütçe görüşmeleri sırasında muhalif milletvekillerinin itirazlarına yol açmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gelecek yılın bütçesini Aralık ayında Meclis'e sunmuştu.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:00
  1. İran Meclisi Haber Ajansı
  2. Hasan Ruhani
  3. İran Meclisi
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