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O yanardağ yeniden patladı

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde Sileri Yanardağı’nın patlaması sonucu 10 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 22:25
O yanardağ yeniden patladı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Candiroto köyü yakınlarında bulunan Sileri Yanardağı’nda patlama meydana geldiğini belirterek patlamada soğuk lav, kül ve çamurların 50 metre yüksekliğe püskürdüğünü ifade etti. Nugroho, ani patlama sırasında yanardağ etrafında yaklaşık 17 ziyaretçi bulunduğunu, 10 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Sileri Yanardağı en son 2009'da aktif hale gelmişti.
 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 22:25
  1. endonezya
  2. yanardağ
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