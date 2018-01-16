O virüse karşı oruç ve duaya başladılar

Kolera salgınıyla mücadele eden Zambiya’da halka bir hafta boyunca oruç tutmaları ve dua etmeleri çağrısı yapıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Din ve Rehberlik Bakanı Godfridah Sumaili, yağmur yağması ve kolera salgınının son bulması için Zambiya halkından bir hafta boyunca oruç tutmalarını ve her gün yarım saat dua etmelerini istedi.

Toplu dua yerlerine yönelik bilgileri halkla paylaşacaklarını ifade eden Sumaili, radyolarda canlı dua programlarının yapılacağını belirtti.

Öte yandan geçen ekim ayında patlak veren salgında şimdiye kadar 70’ten fazla kişi hayatını kaybederken, 3 binden fazla kişi hastalığa yakalandı.

Ülkede koleranın yayılmaması için eğitim kurumları, pazar ve marketlerin kapatılmasına yönelik tedbirlerin ise hafifletileceği açıklandı. Pazar yerlerinin kapatılmasına halkın tepki göstermesinden sonra çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Zambiya’da nüfusun yüzde 95’i Hristiyanlardan oluşuyor.