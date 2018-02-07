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O villa internetten satışa çıkarıldı

Hunç Hunçer Hunca, Bahçeköy’deki iki katlı villayı 1990 yılında kardeşi Tunçer Hunca’yla 75’er bin liraya satın aldıklarını iddia etti. Davanın reddini istedi. Villanın internette satışa çıkarıldığı öğrenildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:24
O villa internetten satışa çıkarıldı

Hunca Kozmetik’in kurucusu Adnan Hunca’nın 13 Nisan 2017’de vefatından sonra evlilik dışı ilişkisinden doğan kızı Gonca Kalaonra ile ilk evliliğinden olan Hunca Toyer, Bahçeköy’deki villayı 27 yıl önce devralan erkek kardeşlerine tapu iptal ve tescil davası açarak paylarına düşen hisseyi talep etmişlerdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre: Davaya cevap veren Hunca Kozmetik’in Yönetim Kurulu Başkanı Hunç Hunçer Hunca, kız kardeşlerin açtığı davanın reddini istedi. Bahçeköy’deki iki katlı villayı 1990 yılında kardeşi Tunçer Hunca’yla 75’er bin liraya satın aldıklarını iddia etti. Dava konusu villanın internette satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Hunç Hunçer Hunca avukatı, “Tapu kayıtlarına bakıldığında taşınmazın satış bedelinin nakden muris tarafından alındığı görülecektir. O tarihte müvekkilimin Gonca Kalaonra’nın varlığından haberi yoktur. Müvekkilim kazandığı parayla bedelini ödeyerek taşınmazı satın almıştır. Muris Adnan Hunca’nın da diğer mirasçılardan mal kaçırma kastı yoktur. Davacılardan Hunca Toyer, muris (miras bırakan) Adnan Hunca’nın ilk evliliğinden, müvekkilim davalı Hunç Hunçer Hunca ile diğer davalı Tunçer Hunca ikinci evliliğinden dünyaya gelmiştir. Murisin kız evlatlarını ayırma gibi bir gayesi yoktur. Davanın reddini isteriz” dedi.

Diğer davalılar Tunçer Hunca ile Zeynep Hunca’nın avukatı da, “Bahçeköy’deki taşınmazın yarı oranındaki hissesi, Zeynep Hunca ile Hunç Hunçer Hunca’ya aittir. Bu taşınmaz Zeynep Hunca’ya, Tunçer Hunca’ya açtığı boşanma davasında mahkeme tarafından boşanma tazminatı olarak devredilmiştir. Bu durumda Zeynep Hunca’ya tapu iptali ya da tenkis davası açılamaz. Murisin ölümünden 27 yıl önce kızlarından mal kaçırma gayesi ve muvazaalı işlem yapması mümkün değildir” dedi.

Davacı Gonca Kalaonra’nın avukatı ise davalıların cevap dilekçelerine karşı miras bırakan Adnan Hunca’yla soy bağının 15 Şubat 1975 tarihinde kurulduğunu, taşınmazın bu tarihten tam 15 yıl sonra henüz yeni reşit olduğu dönemde davalı iki erkek kardeşe devrinin yapıldığını iddia etti.

Dava konusu villanın internette satışa çıkarıldığını ve davalıların acilen villayı satmak için acele ettiklerini belirten Kalaonra’nın avukatı, villaya satışının engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerektiğini iddia etti.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 14:24
  1. Hunca Kozmetik
  2. Adnan Hunca
  3. Bahçeköy
  4. tapu iptal
  5. Hunç Hunçer Hunca

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