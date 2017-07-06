Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsmail Ok, Akşener'in kuracağı partiye katılacak!

Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni partiye katılacağını açıklayan MHP'den ihraç edilen Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Bizi biz yapan değerleri kucaklayan ne sağcı ne solcu merkezde bir parti olacak" dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:53
İsmail Ok, Akşener'in kuracağı partiye katılacak!

MHP’den ihraç edilen Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meral Akşener’in başkanlığında kurulacak siyasi partide yer alacağını kaydetti.

Partinin tüm sosyal kesimleri kucaklayacağını kaydeden Ok, "Sonbaharda Eylül Ekmi gibi şekillenmiş bariaz önce ete kemiğe bürünmüş milletin huzuruna gelecek. Hiç bir ideolojik kaygımız yok. Bu parti Türkiye’nin kurucu değerlerini kucaklayan ve olmazsa olmaz niteliklerini ve bizi biz yapan değerleri kucaklayan ne sağcı ne solcu merkezde bir parti olacak. Bütün sosyal kesimleri kucaklayacak. Bütün renklerin bir araya gelmesinde sorun olmayacak. Türk milleti de bu yeni partide lider ya da genel başkan olarak Sayın Meral Akşener’ i görmektedir. Artık Türk milleti içinde bulunduğu durumdan muzdarip olan tüm kesimler hatta AKP’nin önemli bir kısmı yeni parti kurulmasını beklemektedir" dedi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 15:53
  1. ismail ok
  2. MHP'li muhalifler
  3. yeni parti
  4. Balıkesir Milletvekili İsmail Ok
  5. Meral Akşener
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Yıldırım'dan trafik uyarısı
    1. Başbakan Yıldırım'dan trafik uyarısı
    2. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
    3. Toprağa gömülmüş kadın cesedi bulundu
    4. Osman Sınav bomba gibi bir projeyle..
    5. Cep telefonunu çıkardı ve canlı yayına..
    6. Irak'ta 2 kritik bölgeye hava harekatı!
    7. Sona gelindi! Erdoğan açacak...
    8. Aydın Doğan'a büyük şok! Soruşturma..
    9. İlk yerli uydu RASAT İstanbul'u..
    10. O vekil Akşener'in kuracağı partiye..
    11. Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    12. Dikkat! Çamlıca gişelerde 4 şerit..
    13. Erdoğan açıkladı: Tam 3 bin terörist...
    14. "Fırat Kalkanı'ndan sonra 100 bin..
    15. Hıncal Uluç: Bu defa da cevap..
    16. FETÖ'den çözülmeye karşı 'işkence'..
    17. Aziz Yıldırım'a büyük şok! Hapis...
    18. Euro tüm zamanların rekorunu kırdı
    19. Beşiktaş'tan Pierre Gignac'a 3 milyon..
    20. Göztepe transfer bombasını patlatıyor!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'