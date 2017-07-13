Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı panodan kaldırıldı!

İstanbul'da  4 yıl 3 ay 25 gün Valilik koltuğunda oturan Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı Cağaloğlu'ndaki "eski valiler panosu" nda yok. Valilik makam katında bulunan ve Osmanlı'dan Cumhuriyete görev yapan tüm İstanbul Valililerinin fotoğraflarının bulunduğu bölümde Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafının yer almadığı görüldü.

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:28
Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı panodan kaldırıldı!

FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişi sonrası gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Mutlu'nun fotoğrafı eski valiler bölümünde Eylül ayına kadar bulunuyordu. Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafın kaldırıldığı panoda ismi de yer almıyor.  Valilik panosuna göre son eski İstanbul Valisi olarak Muammer Güler görünüyor. 

PANODA YOK, RESMİ SİTEDE VAR

Ancak İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinde eski valiler bölümünde Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişiyse halen duruyor.  Hüseyin Avni Mutlu, 31 Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır'dan İstanbul'a atanmış,  25 Eylül 2014'de de görevini Vasip Şahin'e devretmişti. Mutlu 5 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanmıştı. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 14:28
  1. hüseyin avni mutlu
  2. fotoğrafı kaldırıldı
  3. FETÖ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prostatın belirtileri, aşamaları ve tehlikeleri nelerdir?
    1. Prostatın belirtileri, aşamaları ve..
    2. Terzi, 'Kızımı rahatsız ediyor' dedi,..
    3. Orgeneral Hulusi Akar 15 Temmuz..
    4. Beşiktaş ayrılığı duyurdu! İşte..
    5. Samsung Galaxy Note 8’in tanıtım..
    6. Türk fırkateyni sondaj gemisini..
    7. Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı da..
    8. Kızılırmak'ta pirana yakaladılar
    9. Doktorları şaşırtan bebek doğdu
    10. TSK açıkladı! Rum gemisi takibe..
    11. Türk devinden Mısır'a yatırım! Mısır..
    12. 'Din adamları boykota değil, barış ve..
    13. Yola kaçan topu almak isteyen çocuk..
    14. Kardeşinin gözünden kahraman şehit..
    15. "Bin yıl geçse de 15 Temmuz'u..
    16. Skandal tişört sonrası flaş karar!
    17. Kritik uyarı geldi... 2-3 ay yemeyin!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına..
    19. O ülkelerden Türkiye'ye para akıyor!..
    20. "Terör operasyonlarında 44 kişi..
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!