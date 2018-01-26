O uygulama resmen başladı! 800 milyon kişi işsiz kalabilir

Tek başına bu örnek bile yakın gelecekte milyonlarca insanın mesleklerinden olacağına işaret ediyor. Gelişen robot teknolojileri ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler, gelecekte bilinen mesleklerin birçoğunu ortada kaldırarak yeni üretim biçimleriyle yeni bir küresel ekonomik dengenin kurulmasına neden olabilir.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Amazon, kasa ödemesi gerektirmeyen, "al ve çık" usulü olarak perakende terminolojisine giren ilk mağazasını bu hafta başında Seattle'da açtı.

Seattle'daki mağaza, yakın gelecekte tüm mağazaların gideceği istikameti göstermesi açısından son derece önemli... Yeni sisteme göre. mağazanın tavanına yerleştirilen kameralar sayesinde müşterilerin hareketleri, hangi ürünleri seçtiği takip ediliyor, mağaza çıkışında ise hiçbir şekilde kasa ödemesi gerekmiyor. Alınan ürünler, daha sonra müşterinin banka kartına yansıtılıyor.

Söz konusu örnek bile dikkate alındığında, yakın gelecekte milyonlarca insanın mesleklerinden olacağını söylemek mümkün.AA