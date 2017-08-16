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O ürün için toplatma kararı çıktı

BTK tarafından güvensiz olduğu belirtilen Heider marka Pro5 model alçak güçlü telsiz (PMR 446) cihazının piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:33
O ürün için toplatma kararı çıktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanda, kurum tarafından yapılan denetimlerde, Heider marka Pro5 model alçak güçlü telsiz (PMR 446) cihazının güvensiz olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ürünün piyasaya arzının yasaklandığı ve piyasada bulunanların da toplatılmasına karar verildiği bildirilen ilanda, söz konusu telsizi satın almış tüketicilerin bu ürünün kullanımına son vermesi, cihazın ithalatçısı olan ve İstanbul'da faaliyet gösteren Metem Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti. ile irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmeleri gerektiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:33
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