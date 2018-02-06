O üniversitenin yüksek lisans ve doktora şartları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi’yle ilgili Teşkilat ve İşleyiş, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim, Lisansüstü Ölçme ve Değerlendirme Yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazırlanan üç yönetmelikte, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan enstitülerin teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitim, öğretim, araştırma ve öğrencilerle ilgili esaslar ile ölçme ve değerlendirme esasları düzenlendi.

Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş yönetmeliğine göre kurulan enstitüler, bünyelerinde açılacak lisansüstü akademik öğretim programları doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayarak yürütülmesinden ve kontrol edilmesinden sorumlu olacak. Akademik danışmanlık hizmeti verme, kuruluş amacına uygun alanlarda araştırma faaliyetlerinde bulunma, milli savunma ve güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen araştırma projelerine rektörün onayı üzerine katılma gibi görevleri bulunan enstitüler, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve yayınlar yapacak. Enstitülerin organ ve birimleri, Milli Savunma Bakanlığı’nın ve Milli Savunma Üniversitesi’nin ihtiyaçları doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulacak.

ENSTİTÜLERE HANGİ ÖĞRENCİLER GİREBİLECEK?

Yönetmeliğe göre, enstitülerin öğrenci kaynakları şöyle olacak:

- Bakanlık tarafından üniversitenin öğretim kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek kontenjan miktarınca, lisansüstü öğrenim görmek üzere kuvvet/kendi nam ve hesabına tefrik edilecek muvazzaf ve sözleşmeli subaylar,

- Kendi nam ve hesabına öğrenime başvuracak subay ve astsubaylar ile Bakanlık ve bağlısı Kuvvet Komutanlıkları kadrolarında çalışan devlet memurları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personeli,

- Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları nam ve hesabına Bakanlık tarafından ilgili enstitünün öğrenci kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek kontenjan miktarınca, programlara kabul edilecek kamu personeli,

- Öncelikle devlet ve vakıf üniversitelerindeki araştırma görevlileri olmak üzere, ilgili programın başvuru koşullarını sağlayan, güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları müspet sonuçlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

- Misafir askeri personel ile güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları müspet sonuçlanan yabancı uyruklu kişiler.

Enstitüler bünyesinde, sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ile strateji, güvenlik, savunma ve istihbarat araştırmaları/çalışmaları alanlarında lisansüstü eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar yapılan yüksek lisans ve doktora programları açılacak.

TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Yönetmeliğe göre, yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilecek. Bir anabilim dalında tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans programının açılıp açılmayacağı, enstitü kurulunun teklifi, senatonun kararı ve bakanlık onayı ile belirlenecek. Yüksek lisans programlarında derse devam zorunlu olacak. Derse devam oranı teorik derslerde en az yüzde 70, uygulamalı derslerde ise en az yüzde 80 olarak belirlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı ile lisansüstü eğitime giriş sınavı aynı koşullarda uygulanmış olmak kaydıyla, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişe izin vermek, enstitü yönetim kurulunun yetkisinde olacak.

Yüksek lisans ve doktora programlarına giriş sınavları, sınav komiteleri ve jüriler, ders programları ve kredileri, derse devam, sınav ve başarı koşullarının da yer aldığı yönetmelikte, lisansüstü öğretim mazeret sınavları ile öğrencilerin harf notu, başarı notu ve başarı derecesi puanları da belirlendi.