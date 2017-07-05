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O üniversitelerin mezunları için harekete geçildi! Tek tek inceleniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün kapatılan üniversitelerinden alınan diplomalara ilişkin soruşturma başlattı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:28
O üniversitelerin mezunları için harekete geçildi! Tek tek inceleniyor

Devletin kılcal damarlarına sızmak için verilen diplomalarla ilgili ÖSYM ve YÖK'e yazı yazıldı. İki kurumdan gelen bilgilerin örtüşmediği bu kapsamda 11 bin 546 diplomanın şaibeli olduğu belirlendi. 3 kişilik bilirkişi ekibi oluşturuldu. İlk etapta diploması şaibeli olan 893 kişiye ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Soruşturmanın son 10 yılı kapsadığı belirtilirken kayıt sayısındaki artışın özellikle 2009 sonrasında yoğunlaştığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:28
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  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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