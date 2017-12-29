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O üniversiteden örnek hareket! Yılbaşı karşıtı afişleri...

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde farklı noktalara üniversitenin logosunun da yer aldığı 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve 'Piyango haramdır' afişleri asıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 15:46
O üniversiteden örnek hareket! Yılbaşı karşıtı afişleri...

Karaman'daki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin Yunus Emre Kampüsü'nün farklı noktalarına yılbaşı kutlaması ve piyangonun haram olduğunu açıklayan afişler asıldı.

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın kaşe ve imzasıyla onaylanarak asılan ‘Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve ‘Piyango haramdır' yazılı afişlerde, bir sivil toplum kuruluşunun yanı sıra üniversitenin logosu da yer aldı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na ait bir panoda ise başka bir sivil toplum kuruluşuna ait ‘Yılbaşı kutlamıyoruz' yazılı afiş asıldı.

Üniversite yetkilileri, asılan afişlerin mevzuata aykırı olmadığını belirterek, "Kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını üniversite olarak onaylıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:46
  1. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
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