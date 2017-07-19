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Türkiye, Tayland'la serbest ticaret müzakerelerini başlattı!

Türkiye ile Tayland arasında Serbest Ticaret Anlaşma'sının (STA) müzakerlerinin başlamasına yönelik bir anlaşma imzalandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:28
Türkiye, Tayland'la serbest ticaret müzakerelerini başlattı!

Tayland Ticaret Bakanı Apiradi Tantraporn'un Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasında STA müzakerelerinin başlamasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ''Tayland Ticaret Bakanı Apiradi Tantraporn ile bir aradayız. Tayland ile Serbest Ticaret Anlaşması konusunda önemli bir adım atıyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin başlamasına yönelik imzaladığımız anlaşma,ikili ilişkilerimizi daha üst seviyeye çıkaracak'' şeklinde konuştu.
 
Bakan Zeybekci, Serbest Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Tayland ticari ilişkilerinin 3 yıl içinde 2 katına çıkacağını belirtti

Star

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:28
  1. Türkiye
  2. Nihat Zeybekci
  3. Bakan Zeybekci
  4. Tayland
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