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O ülkeye Ak-Kalpak takma zorunluluğu geliyor

Kırgızistan meclisinde Kırgızların milli sembollerinden olan "Ak-Kalpak"ın devletin resmi sembollerinden biri olması için yasa tasarısı hazırlandı.

09 Ocak 2018 Salı 16:57
O ülkeye Ak-Kalpak takma zorunluluğu geliyor

Kırgızistan meclisinde Kırgızların milli sembollerinden olan "Ak-Kalpak"ın devletin resmi sembollerinden biri olması için yasa tasarısı hazırlandı. Ülkede bayrak, devlet arması ve milli marş statüsüne getirilmesini öneren yasa tasarısı meclisin internet sitesinden yayımlandı.

Yasa tasarısına göre Ak-Kalpak, Cumhurbaşkanı dahil tüm resmi görevlilerin takma zorunluluğu olduğu bir konuma erişecek. Yasa tasarısını oluşturan milletvekilleri bu şekilde Kırgız kültürünü ve geleneklerini hem koruma hem de yeni nesiller arasında popüler hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yasaya göre Ak-Kalpak takma zorunluluğunun bir de milli sporculara getirileceği öğrenildi. Milletvekillerine göre sporcular seramonilerde Ak-Kalpak takarak ülkenin tanınırlığını arttıracak. Ayrıca Ak-Kalpağın ülkenin turizm markalaşmasında önemli bir sembol haline gelmesi hedefleniyor.

Yasada bir de Ak-Kalpağı koruma kanunu yer alıyor. Ak-Kalpağı aşağılayıcı şekillerde kötü amellerde kullanmak yasaklanıyor. Özellikle hayvan gösterilerinde Ak-Kalpak kullanımı etnik ayrımcılık ve ırkçılık olarak sınıflandırılacak.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 16:57
  1. Kırgızistan
  2. Ak-Kalpağı
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