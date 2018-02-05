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O ülkeye ait petrol tankeri kayboldu

Yeni Delhi yönetimi kayıp tankere ulaşmak için iki ülkeden yardım talep etti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 19:26
O ülkeye ait petrol tankeri kayboldu

Hindistan'dan özel bir şirkete ait 22 mürettebatlı petrol tankerinden 31 Ocak'tan beri haber alınamadığı bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Mumbai şehrinde özel bir şirkete ait "Marine Express" isimli petrol yüklü tankerinin, Gine Körfezi'nde kaybolduğunu kaydetti.

AA'nın aktardığına göre Swaraj, Benin limanınından ayrılan gemiyle irtibatın Gine Körfezi civarında kesildiğini belirterek, 22 kişiden oluşan kayıp mürettebata ulaşmak için Nijerya ve Benin Deniz Kuvvetlerinden yardım istendiğini bildirdi.

Şirket yetkilileri, 13 bin 500 ton petrol yüklü tankerden 31 Ocak'tan beri haber alınamadığını açıkladı.

Tankerin, korsanlar tarafından kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 19:26
  1. Nijerya
  2. Hindistan
  3. Swaraj

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