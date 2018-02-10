Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkeye 30 günlüğüne vizesiz gidebilirsiniz...

Özbekistan'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke vatandaşına ülkede 30 gün boyunca vizesiz bulunma ve 39 ülke vatandaşlarına ise sadeleştirilmiş vize verme uygulaması yürürlüğe girdi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 20:18
O ülkeye 30 günlüğüne vizesiz gidebilirsiniz...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından 3 Şubat'ta imzalanan "Özbekistan'da seyyahlık potansiyelinin geliştirilmesi için olumlu koşulların sağlanmasına" ilişkin kararnameye göre, bugünden itibaren İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Türkiye vatandaşları vize almadan 30 gün boyunca ülkeye seyahat edebilecek. Özbekistan'a sefer düzenleyen uçakların kabin görevlileri de söz konusu vize muafiyetinden istifade edebilecek.

Kararnameyle ayrıca 39 ülke vatandaşı Özbekistan vizesini sadeleştirilmiş şekilde 2 iş günü içerisinde alabilecek, bu uygulamadan Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Vatikan, Macaristan, Yunanistan, Danimarka, Hindistan, İrlanda Cumhuriyeti, İzlanda, Kuveyt, Kanada, Litvanya, Çin ve ona bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Monaco, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Portekiz, Romanya, San Marino, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, ABD, Finlandiya, Hırvatistan, Karadağ, İsveç ve Estonya vatandaşları yararlanabilecek.

Kararnameyle Özbekistan'ı vizesiz ziyaret edebilecek ülke sayısı 16'ye, vize kolaylığı sağlanan ülke sayısı da 51'e yükseldi. Özbekistan, daha önce Kırgızistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına vize uygulamazken, Avusturya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, Çekya, Letonya, Polonya ve Tayland vatandaşları için kolaylaştırılmış vize uygulaması yürütüyordu.

Ülkedeki vize işlemleri yabancı uyruklu vatandaşların başvurduğu günden itibaren 10 iş günü içerisinde tamamlanabiliyor.

 

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 20:18
  1. Özbekistan
  2. Şavkat Mirziyoyev

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınıra büyük sevkiyat… İçlerinde özel birlikler ve komandolar da var!
    1. Sınıra büyük sevkiyat… İçlerinde özel..
    2. Afrin’den bir acı haber daha… Şehit..
    3. Mali'de mayın patlaması sonucu 5 sivil..
    4. Vatikan bile CHP ile dalga geçti
    5. Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü
    6. Şehir hastanesiyle sağlık üssü olacak
    7. O ülke şokta… Katliam gibi kaza…..
    8. Beşiktaş Karabük'e patladı!
    9. İnanılması güç... Görenler hayrete..
    10. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    11. Ortadoğu ülkeleri Türkiye'den alıyor!..
    12. Kan kusarak hastaneye götürülen..
    13. Rıdvan Dilmen'den Fikret Orman'a..
    14. Süt alanlara kritik uyarı! Kurallara..
    15. Sağlık Bakanı açık açık uyardı… ‘O..
    16. Kar Üstü Karakucak Güreşlerinde Hamza..
    17. Nişanlılık döneminde nikâh kıymak..
    18. Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye..
    19. Cenk Tosun'a bir şok daha! Yine yedek...
    20. Rusya, İsrail’i uyardı… ‘Bunu asla..
    Kritik görüşme sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama!
    Kritik görüşme sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama!
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
    Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...