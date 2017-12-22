O ülkenin Savunma Bakanını hedef aldılar

Saldırının hedefi havalimanını ziyaret eden Mısır İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanı oldu.

Mısırlı Bakanlar saldırıdan etkilenmese de Salı günü düzenlenen operasyonda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye ve Irak’taki sahip olduğu bölgelerin yüzde 98’den fazlasını kaybeden terör örgütü DEAŞ’in yeniden yapılanmak için Mısır ve Afganistan’a yöneldiği biliniyor.

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