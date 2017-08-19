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O ülkenin ordusu saldırıya geçti! Art arda bombaladı

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Ra's Baalkbek, El-Fakiha ve El-Kaa bölgesindeki terör örgütü DAEŞ mevzilerini vurdu. Operasyonlarda DAEŞ'li 20 terörist etkisiz hale getirildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 23:41
O ülkenin ordusu saldırıya geçti! Art arda bombaladı

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Ra's Baalkbek, El-Fakiha ve El-Kaa bölgesindeki terör örgütü DAEŞ'in mevzilerini vurdu. Lübnan Ordusu sözcüsü Nezih Cureyc, terör örgütü DAEŞ'e karşı yürütülen operasyonlarda 20 teröristin öldürüldüğünü, 10 Lübnan askerinin de yaralandığını bildirdi.

Lübnan ordusu, Ra's Baalkbek, El-Fakiha ve El-Kaa bölgesindeki operasyonlarını tamamladıktan sonra Zamrani Geçişine doğru ilerleyeceğini kaydetti.


 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 23:41
  1. lübnan
  2. daeş
  • vatansevervatansever52 dk önce
    Bizde afrinden girelim hemen..lubnandan eksigimiz yok fazlaligimiz var..
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