O ülkenin ordusu İsrail'e karşı harekete geçti

Lübnan'ın askeri yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre "Lübnan, İsrail'in Lübnan topraklarına duvar inşa etmesine müsaade etmeyecek.

"GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ"

Yüksek Savunma Konseyi İsrail'in iki ülke sınırına bir duvar inşa etme planlarını "Lübnan'ın topraklarını ilhak etme girişimi ve bir saldırganlık eylemi" olarak niteliyor. Konsey'in genel sekreteri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu duvar eğer inşa edilirse Lübnan topraklarına bir saldırı olarak kabul edilecek." Konsey, İsrail'in Lübnan topraklarına bu duvarı yapmasına karşı gerekli askeri önlemlerin alınması ve İsrail'in saldırganlığının önlenmesi için gerekli talimatların verildiğini ifade ediyor.

"TOPRAKLAR İSRAİL İŞGALİNDE"

Lübnan'ın siyasi liderleri de askeri yetkililerle tek ses olmuş vaziyette. Lübnan devlet başkanı Mişel Avn, Başbakan Saad El hariri ve meclis sözcüsü Nabih Berri yaptıkları açıklamalarda Lübnan toprağına inşa edilecek bir duvara tolerans gösterilmeyeceğini ifade ettiler.

İki ülke arasında, İsrail'in inşa etme isteğinde olduğu duvarın yanı sıra Lübnan'ın Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin anlaşmazlıklar da bulunuyor.

İsrail'in 2000 yılında Güney Lübnan'dan çekilmesinin ardından bölgede Birleşmiş Milletler'in mavi hat olarak adlandırdığı bir bölge teşkil edilmişti.

Lübnan bu hattaki bazı bölgelerin halen İsrail tarafından işgal edilmiş olduğunu ifade ediyor. Beyrut aynı zamanda Golan Tepeleri'ndeki Şeba çiftlikleri bölgesinde de hak iddia ediyor.

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