Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkenin ordusu İsrail'e karşı harekete geçti

Lübnan ordusu, İsrail'in iki ülke sınırına duvar örmesini engelleyeceklerini açıkladı.

09 Şubat 2018 Cuma 09:48
O ülkenin ordusu İsrail'e karşı harekete geçti

Lübnan'ın askeri yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre "Lübnan, İsrail'in Lübnan topraklarına duvar inşa etmesine müsaade etmeyecek.

"GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ"

Yüksek Savunma Konseyi İsrail'in iki ülke sınırına bir duvar inşa etme planlarını "Lübnan'ın topraklarını ilhak etme girişimi ve bir saldırganlık eylemi" olarak niteliyor.  Konsey'in genel sekreteri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu duvar eğer inşa edilirse Lübnan topraklarına bir saldırı olarak kabul edilecek." Konsey, İsrail'in Lübnan topraklarına bu duvarı yapmasına  karşı gerekli askeri önlemlerin alınması ve İsrail'in saldırganlığının önlenmesi için gerekli talimatların verildiğini ifade ediyor.

"TOPRAKLAR İSRAİL İŞGALİNDE"

Lübnan'ın siyasi liderleri de askeri yetkililerle tek ses olmuş vaziyette. Lübnan devlet başkanı  Mişel Avn, Başbakan Saad El hariri ve meclis sözcüsü Nabih Berri yaptıkları açıklamalarda Lübnan toprağına inşa edilecek bir duvara tolerans gösterilmeyeceğini ifade ettiler.

İki ülke arasında, İsrail'in inşa etme isteğinde olduğu duvarın yanı sıra Lübnan'ın Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin anlaşmazlıklar da bulunuyor.

İsrail'in 2000 yılında Güney Lübnan'dan çekilmesinin ardından bölgede Birleşmiş Milletler'in mavi hat olarak adlandırdığı bir bölge teşkil edilmişti.

Lübnan bu hattaki bazı bölgelerin halen İsrail tarafından işgal edilmiş olduğunu ifade ediyor.  Beyrut aynı zamanda Golan Tepeleri'ndeki Şeba çiftlikleri bölgesinde de hak iddia ediyor.

MepaNews

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:48
  1. LÜBNAN
  2. israil
  3. Saad El hariri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Talisca'da flaş gelişme! İstanbul'a geliyorlar...
    1. Talisca'da flaş gelişme! İstanbul'a..
    2. Resmen itiraf etti! Esed PKK'ya..
    3. ÖSO'nun komandoları yola çıktı
    4. Selçuk İnan'dan çarpıcı itiraf!
    5. Yıldırım Demirören'den flaş açıklama!..
    6. Naci Ağbal'dan asgari ücretliye müjde
    7. O bölgeler de teröristlerden temizlendi
    8. CHP yasaklanmasını istedi
    9. '2. Abdülhamid'in kurduğu eğitim..
    10. 1935 yılı sayımına göre il il Türkiye..
    11. ASELSAN'dan tanklara 'çelik' kalkan!
    12. Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    13. Derslerini dijital tablet yerine 'ağaç..
    14. Emine Erdoğan'dan milletvekillerine..
    15. ABD hain Arap aşiretlerini ziyaret etti
    16. TSK: 1 asker şehit
    17. AK Parti İstanbul İl Başkanı istifa..
    18. Bozdağ, Kati Piri’yi nasıl kovduğunu..
    19. Fatih Kısaparmak: Yüzlerce bestem var..
    20. 'Türkiye ile birkaç milyar dolarlık..
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Ankara'da patlama sesi!
    Ankara'da patlama sesi!