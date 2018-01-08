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O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti

Dünyanın en büyük 225 müteahhitlik firması listesine giren Ankara merkezli Eser Taahhüt ve bağlı 5 şirket için iflas kararı çıktı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:43
O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti

Müteahhitlik sektöründe 40 yılı aşkın bir süreden bu yana faaliyet gösteren Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkan Vekili İlhan Adiloğlu 6Türk müteahhitlik devi iflas etti
şirketi için iflas erteleme istemişti. 5 yıl önceki başvuru sonrası mahkeme Eser Holding ve bağlı beş şirket için 1 yıl süreli iflas erteleme vermişti. Yapılan yargılama sonrası mahkeme, şirketlerin kurtarılamayacağına hükmederek iflas kararı verdi. Bu karar Yargıtay’a taşındı.

MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Yargıtay, ticaret mahkemesinin kararını bozdu. Dosyaya yeniden bakan Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce verdiği iflas kararında verdi. Mahkeme 27 Kasım’da verdiği kararla, Eser Holding AŞ ve bağlı şirketler Eser Proje ve Mühendislik AŞ, Eser Eksport İmport AŞ, Göksu Enerji Üretim A.Ş., Eser Enerji Üretim AŞ ve Eser Taahhüt için iflas kararı verdi. Söz konusu şirketlerin tasfiyesi için dosya, Ankara 21. İcra Dairesi’nde dosya açıldı.

RİYAD DA 850 MİLYON DOLAR

Aynı zamanda İNTES Başkan Vekilliği de yapan İlhan Adiloğlu’nun iki oğlu ile yönettiği Eser Holding’in ağırlıklı faaliyetleri müteahhitlik ve enerji sektörlerinde yoğunlaşıyordu. Suudi Arabistan’da Kral Abdullah Üniversitesi, Riyad Kuleleri gibi birçok altyapı ve üstyapı projesinde imzası olan Eser’in bu ülkede üstlendiği projelerin değeri 850 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Nijerya’da da önemli projeler üstlenen Eser’in buradaki ortağı ise, 150 milyonluk ülke nüfusunun 60 milyonunu oluşturan Yoruba halkının kralı. Aynı zamanda Osun Eyaleti valisi de olan Yoruba Kralı Alayeluwa Oba Okunade Sijuvvade 2. Olubuse ülkede önemli bir gücü temsil ediyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 15:43
  1. Müteahhitlik sektörü
  2. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
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